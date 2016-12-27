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В стране и мире | Жительница Мытищ выбросила с 15-го этажа семилетнюю дочь

27.12.2016|10:13
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Тело семилетней девочки с признаками падения с высоты обнаружено на улице Борисовка в подмосковных Мытищах. Об этом «Ленте.ру» сообщил в понедельник, 26 декабря, источник в правоохранительных органах.

«Как установлено, около 19:30 местная жительница выбросила из окна своей квартиры старшую дочь. От падения с высоты 15-го этажа ребенок скончался на месте. Младшая дочь, пяти лет, не пострадала», - рассказал собеседник «Ленты.ру».

Он уточнил, что в момент происшествия отец детей был на работе. Сейчас он вернулся домой.

Никаких конфликтов в семье не было, родители и дети характеризовались положительно. Мать задержана, по заключению врачей, она находится в неадекватном состоянии.

В главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области «Ленте.ру» подтвердили данный факт и уточнили, что возбуждено уголовное дело. «34-летняя мать, жительница Калужской области, задержана, уголовное дело возбуждено по статье 105, часть 2, пункт "В" "Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии". Младшая дочь передана отцу», — рассказала старший помощник руководителя ведомства Елена Фокина.

Подозреваемая задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 26 декабря Щелковский городской суд в Подмосковье арестовал до 24 февраля 2017 года 25-летнего жителя Монино, который в субботу, 24 декабря, выкинул собственного годовалого сына с балкона восьмого этажа. Ребенок от полученных травм скончался. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Источник — lenta.ru
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Гость|27.12.2016 10:38|

Есть в Италии красивый,старинный обычай,выбрасывать под новый год в окно разный ненужный хлам...

Гость|27.12.2016 10:45|

Гость писал(a):

Есть в Италии красивый,старинный обычай,выбрасывать под новый год в окно разный ненужный хлам...
это наверное про тебя... придурок

Гость|27.12.2016 10:51|

Быдло не понимает чёрного юмора и старается побыстрее навешать ярлыки)

Гость|27.12.2016 11:00|

Гость писал(a):

Быдло не понимает чёрного юмора и старается побыстрее навешать ярлыки)
Обычно черным юмором пользуется быдло, в виду своего скотского происхождения.

Гость|27.12.2016 11:02|

Здесь юмор, конечно, неуместен...

Гость|27.12.2016 11:08|

Быдло не понимает чёрного юмора и старается побыстрее навешать ярлыки)

Думай в следующий раз, прежде чем пытаться юморить над подобными вещами.

Имя: Гость
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