Пользователь портала Pikabu разместил фотографию снеговика, слепленного в Сочи. Снежная фигура с усами и пальмой на голове вдохновила посетителей сайта на шутки и мемы.
Сочинскому снеговику тут же придумали названия. По всеобщему мнению, снеговик напоминает грузина, а потому за ним закрепились прозвища «Снеговикадзе» и «грузовик» (грузинский снеговик).
Кому-то показалось, что при наличии машины снеговик мог бы работать таксистом.
Один из пользователей подметил сходство снежной статуи с героем «Смешариков» Ежидзе, а другой - с персонажем «Деревни дураков».
Пользователи портала заметили, что вокруг снеговика практически нет снега, а сам он установлен на уличной тротуарной плитке. Один из посетителей сайта предположил, что материал пришлось собирать по всему городу.
penzainform.ru писал(a):Вообще то в стране траур, или Пензинформ это не касается.