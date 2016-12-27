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В стране и мире | Пользователей Сети насмешил усатый сочинский снеговик

27.12.2016|13:30
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Пользователь портала Pikabu разместил фотографию снеговика, слепленного в Сочи. Снежная фигура с усами и пальмой на голове вдохновила посетителей сайта на шутки и мемы.

Сочинскому снеговику тут же придумали названия. По всеобщему мнению, снеговик напоминает грузина, а потому за ним закрепились прозвища «Снеговикадзе» и «грузовик» (грузинский снеговик).

Кому-то показалось, что при наличии машины снеговик мог бы работать таксистом.

Один из пользователей подметил сходство снежной статуи с героем «Смешариков» Ежидзе, а другой - с персонажем «Деревни дураков».

Пользователи портала заметили, что вокруг снеговика практически нет снега, а сам он установлен на уличной тротуарной плитке. Один из посетителей сайта предположил, что материал пришлось собирать по всему городу.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.12.2016 14:14|

penzainform.ru писал(a):

ользователь портала Pikabu разместил фотографию снеговика, слепленного в Сочи. Снежная фигура с усами и пальмой на голове вдохновила посетителей сайта на шутки и мемы.
Вообще то в стране траур, или Пензинформ это не касается.

Гость|27.12.2016 14:18|

Гость писал(a):

Вообще то в стране траур, или Пензинформ это не касается.
Чувак, траур был вчера и закончился вчера. Сегодня можно все.

Гость|27.12.2016 14:51|

Гость писал(a):

Чувак, траур был вчера и закончился вчера. Сегодня можно все.
Ну тогда продолжай дрочить

Гость|27.12.2016 14:53|

Гость писал(a):

Ну тогда продолжай дрочить
Я и не переставал.

Имя: Гость
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