26.12.2016 | 09:34

К катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем могло привести техническое состояние машины либо ошибка пилотирования, заявил министр транспорта России Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию произошедшего. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает «Интерфакс».

Террористический акт, по словам главы Минтранса, не рассматривается как основная версия падения самолета. «Но подчеркну, что это устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия министерства обороны», - цитирует чиновника ТАСС.

Поисково-спасательная операция в районе катастрофы будет длиться столько, сколько необходимо, подчеркнул Соколов. В работе задействованы силы Минобороны, ФСБ, Росавиации и Росморречфлота, передает РИА Новости.

К настоящему моменту обнаружены тела 11 погибших, уточняет ТАСС. В Минтрансе также допустили, что часть останков и обломков может оказаться в акватории Абхазии. Абхазская сторона, в свою очередь, выразила готовность помочь российским коллегам в поисках.

В результате авиакатастрофы с участием самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны погибли 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов (Первого, «Звезды» и НТВ), военнослужащие и еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.

Самолет пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Туда он прибыл из подмосковного Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.