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В стране и мире | Власти назвали основные версии катастрофы Ту-154

26.12.2016|09:34
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К катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем могло привести техническое состояние машины либо ошибка пилотирования, заявил министр транспорта России Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию произошедшего. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает «Интерфакс».

Террористический акт, по словам главы Минтранса, не рассматривается как основная версия падения самолета. «Но подчеркну, что это устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия министерства обороны», - цитирует чиновника ТАСС.

Поисково-спасательная операция в районе катастрофы будет длиться столько, сколько необходимо, подчеркнул Соколов. В работе задействованы силы Минобороны, ФСБ, Росавиации и Росморречфлота, передает РИА Новости.

К настоящему моменту обнаружены тела 11 погибших, уточняет ТАСС. В Минтрансе также допустили, что часть останков и обломков может оказаться в акватории Абхазии. Абхазская сторона, в свою очередь, выразила готовность помочь российским коллегам в поисках.

В результате авиакатастрофы с участием самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны погибли 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов (Первого, «Звезды» и НТВ), военнослужащие и еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.

Самолет пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Туда он прибыл из подмосковного Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.12.2016 10:24|

Человеческий фактор. Одни не заправили, другие не заметили. Всё просто!

Гость|26.12.2016 10:27|

теракт. в сети видео уже есть со вспышкой в небе.

Гость|26.12.2016 10:28|

Гость писал(a):

теракт. в сети видео уже есть со вспышкой в небе.
Фейк!

Гость|26.12.2016 10:30|

Когда наконец перестанут летать в эту Сирию?скол ко е9е должно погибнуть русских граждан?пусть там переубивают друг друга без помощи нас всемогущих!!!

Гость|26.12.2016 10:32|

Скорей всего ракета. Экипаж, развернувшись,пытался спасти самолет.

Гость|26.12.2016 11:50|

Про бритву Оккама слышали? Не плодите лишних сущностей без необходимости, или простыми словами, не придумывайте сложных версий там, где все можно объяснить просто.

Гость|26.12.2016 12:02|

Гость писал(a):

Одни не заправили, другие не заметили.
Забыли заправить,забыли заметить. Все как всегда.

Гость|26.12.2016 12:03|

Гость писал(a):

Скорей всего ракета. Экипаж, развернувшись,пытался спасти самолет.
При этом как воды в рот набрал)))

Гость|26.12.2016 12:25|

Да ладно, сейчас эти лукавые притворщики встанут из воды и как ни в чем не бывало споют гимн вежливых человечков. А самолет всего-то надо обработать напильником - ведь они же все притворяются, и все это постановка

Имя: Гость
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