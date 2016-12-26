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В стране и мире | Роспотребнадзор приостановил продажу непищевой спиртосодержащей продукции

26.12.2016|12:33
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Роспотребнадзор ввел в действие запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Официальное уведомление об этом опубликовано 26 декабря на сайте ведомства.

В соответствии с документом, продажа непищевой продукции с содержанием спирта более 25 процентов приостанавливается на 30 суток. Исключение сделано для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

В документе также говорится о том, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова направила соответствующее предписание в адрес территориальных управлений ведомства.

23 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя крепче 25 градусов.

17 декабря в Иркутске и области произошло массовое отравление средством «Экстракт для ванн «Боярышник». Областной Минздрав заявил, что причиной стал содержащийся в средстве для ванн метанол, хотя на этикетке был указан этиловый спирт.

Источник — lenta.ru
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