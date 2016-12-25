25.12.2016 | 12:12

Конституционный суд Грузии упразднил тюремное наказание за приобретение, хранение и изготовление марихуаны в небольших объемах. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщает «Грузия Online» со ссылкой на решение суда.

С соответствующим иском обратился аппарат уполномоченного по правам человека. По мнению омбудсмена, наказание, предусмотренное в данных случаях, является чрезмерным и оскорбляющим достоинство гражданина.

В октябре Конституционный суд упразднил норму Уголовного кодекса (УК) страны, которая касалась тюремного наказания за употребление не более 70 грамм марихуаны, передает Sputnik Грузия. Как отмечалось, такой объем наркотика не указывает на цель сбыта, и лишение свободы в этом случае является негуманным обращением, которое противоречит конституции.

При этом, когда речь шла о малых объемах, действовала другая статья, которая подразумевала тюремное заключение. В результате суд пришел к выводу, что норма об употреблении малого количества марихуаны повторяет смысл уже упраздненной нормы.

По информации «Интерфакса», марихуана является самым распространенным в Грузии наркотиком — ее употребляет 63,9 процента от общего числа наркоманов. Согласно УК страны, за хранение и распространение предусмотрен тюремный срок до 11 лет, а за ее употребление — до года лишения свободы или штраф.

В марте парламент страны отклонил законопроект об отмене тюремного заключения за потребление, приобретение и хранение марихуаны в небольших объемах. Соответствующее решение не набрало нужного числа голосов депутатов.

Инициатором поправок о смягчении ответственности за употребление легкого наркотика стал соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гога Хачидзе.