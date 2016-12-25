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В стране и мире | Минобороны уточнило данные по находившимся на борту Ту-154 пассажирам

25.12.2016|10:36
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По уточненным данным, на борту упавшего в Черном море Ту-154 находились 92 человека, а не 91, как сообщалось ранее, передает ТАСС.

«На борту самолета было восемь членов экипажа и 84 пассажира», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, отданы все необходимые указания по организации поисково-спасательных мероприятий.

Среди пассажиров самолета были музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим, и российские журналисты Первого канала, «Звезды» и НТВ.

Военный самолет Ту-154 пропал с экранов радаров в 05:40 25 декабря, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию.

Позднее в Черном море были обнаружены обломки пропавшего самолета. В 1,5 километрах от берега обнаружены фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. Они лежат на глубине 50-70 метров. В 5,5 километрах найдено маслянистое пятно. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета.

По факту падения самолета возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия»).

Источник — lenta.ru
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Гость|25.12.2016 10:50|

А то что его могли подорвать даже не предполагают...

Гость|25.12.2016 10:53|

Осталось лишь маслянистое пятно...

Гость|25.12.2016 10:53|

Гость писал(a):

А то что его могли подорвать даже не предполагают...
Идёт тайная война. Обамовские шакалы под занавес пытаются нагадить на ближнем востоке.

Гость|25.12.2016 11:16|

Если-б была техническая неисправность, пилоты успели бы об этом доложить.

Гость|25.12.2016 11:25|

Установлено, был взрыв.

Гость|25.12.2016 11:27|

Ту-154 - это среди самолетов типа ТАЗа. А тазы, как известно, надо запрещать! Я на таком тазе в 90-м году последний раз летал из Звартноца в Курумоч.

Гость|25.12.2016 11:31|

Завыли портянки, во всем у них Обама виноват. А то, что ватный самолет был очень старый и его давно надо было списать, это портянок не интересует.

Гость|25.12.2016 11:43|

Были бездельниками и померли как бездельники, то же мне миноборона.

Гость|25.12.2016 11:44|

Кто может в Сочи взорвать военный самолёт?

Имя: Гость
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