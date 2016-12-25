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В стране и мире | Минобороны сообщило об отсутствии выживших в районе падения самолета

25.12.2016|13:11
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В районе падения военного самолета Ту-154 в Черном море не наблюдается выживших. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС в воскресенье, 25 декабря.

«Район авиакатастрофы самолета Ту-154 определен. Выживших не наблюдается», — говорится в сообщении.

В Минобороны также отметили, что на борт подняты четыре тела погибших при крушении.

Ранее источник «Ленты.ру» в силовых структурах сообщил, что среди возможных причин катастрофы рассматривается террористический акт.

Самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря, после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало на седьмой минуте после взлета, приблизительно в пяти километрах от побережья.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, в их числе 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и девять российских журналистов.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.12.2016 13:25|

планируемое пафосное путинское мероприятие обернулось ужасной трагедией... очень жаль этих людей и их семьи...

Гость|25.12.2016 16:18|

Днем рождения коллектива считается 12 октября 1928 года, когда ансамбль дал первый концерт в Центральном доме Красной Армии в Москве. Тогда он носил название Ансамбля красноармейской песни Центрального дома Красной Армии имени М.В. Фрунзе. Его основал профессор Московской консерватории, бывший регент храма Христа Спасителя, дирижер и композитор Александр Васильевич Александров.

Вот поэтому и грохнулись, что создателем хора был поп, а сейчас имени попа.

Гость|25.12.2016 16:30|

Не наша война. Что мы там делаем? Сколько надо ещё жертв чтобы понять?

Гость|25.12.2016 17:15|

Гость писал(a):

создателем хора был поп
Почему военные так доверяют попам? Неужели мракобесие сильнее разума и здравого смысла?

Гость|25.12.2016 17:32|

Гость писал(a):

Не наша война. Что мы там делаем? Сколько надо ещё жертв чтобы понять?
Как не ваша, обамовский выкормыш? Ваша...

Гость|25.12.2016 19:45|

Гость писал(a):

Сирийский молох перемалывает жертвы. Вата, сколько еще нужно смертей, что бы у вас глаза открылись. Или опять виноват Обама?
Вы предлагаете сдаться? Русские и сирийцы не сдаются!

Имя: Гость
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