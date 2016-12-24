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В стране и мире | Ректор ГИТИСа напомнил бастующим студентам об армии

24.12.2016|11:20
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Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский назвал протесты студентов против объединения двух факультетов вуза безобразием. Об этом в пятницу, 23 декабря, пишет газета «Московский комсомолец».

«Они не понимают, что за этим последует. Три раза не пришли на зачет, значит, будем отчислять. Значит, мальчики пойдут в армию, девочкам придется заново поступать», — отметил Заславский.

По его словам, студенческими протестами руководят посторонние люди. Ректор добавил, что все аргументы против его инициативы вызывают недоумение.

22 декабря в Министерстве культуры России поддержали решение Заславского объединить театроведческий и продюсерский факультеты вуза. Ранее в тот же день более ста студентов, выпускников и педагогов ГИТИСа написали министру культуры Владимиру Мединскому, а также председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину и Заславскому открытое письмо, в котором раскритиковали инициативу ректора. В знак протеста студенты театроведческого факультета отказались посещать занятия.

Авторы обращения заявили, что «слияние двух разнонаправленных факультетов - решение категорически неразумное», а на ученом совете, голосовавшем за эту инициативу, отсутствовали руководители и заведующие кафедрами.

21 декабря Заславский объявил об объединении продюсерского и театроведческого факультетов ГИТИСа. По его словам, это связано с тем, что «почти все российские фестивали курируют театральные критики». «Мне показалось, что нужно пойти навстречу тенденциям, отражающим жизнь», - отметил глава вуза.

Заславский был избран ректором ГИТИСа 15 ноября 2016 года. За его кандидатуру проголосовали 174 делегата, 40 голосов было подано против. До Заславского на этом посту работала Карина Мелик-Пашаева. В мае 2016-го ей исполнилось 70 лет - по уставу вуза она больше не могла занимать должность ректора.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.12.2016 12:26|

Ему "показалось"... А креститься он не пробовал?

Гость|24.12.2016 12:27|

Что же творится в российской армии, если ей угрожают студентам?!

Гость|24.12.2016 12:39|

penzainform.ru писал(a):

объединить театроведческий и продюсерский факультеты
Театралы и торгаши? Они хотят выпускать торговцев с театральным уклоном. Хотят уничтожить тетр.

Введите ещё кафедру теологии и объедините с театром.

Гость|24.12.2016 12:41|

Гость писал(a):

ведите ещё кафедру теологии и объедините с театром.
Хотя, в церкви уже устраивают миниатюрные представления с поясками.

Гость|24.12.2016 13:19|

"Значит, мальчики пойдут в армию, девочкам придется заново поступать"

Любят у нас запугивать! Лишь бы все молчали в тряпочку!

Гость|24.12.2016 14:12|

А сам то ректор в армии был?

Гость|24.12.2016 15:53|

Гость писал(a):

А сам то ректор в армии был?
Григо́рий Анато́льевич Засла́вский (род. 10 августа 1967) — российский театральный критик.

В 1984 году поступил в 1 Московский медицинский институт им. Сеченова, после окончания второго курса был призван в ряды Советской армии. После армии в 1988 году поступил в ГИТИС.

Гость|24.12.2016 16:00|

Значит, знает, что страшно.

Гость|24.12.2016 16:06|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А сам то ректор в армии был?
Григо́рий Анато́льевич Засла́вский (род. 10 августа 1967) — российский театральный критик.

В 1984 году поступил в 1 Московский медицинский институт им. Сеченова, после окончания второго курса был призван в ряды Советской армии. После армии в 1988 году поступил в ГИТИС.

Дедовщину проходят по-разному.

Гость|24.12.2016 16:51|

Гость писал(a):

А сам то ректор в армии был?

В армию его!

Гость|24.12.2016 16:54|

Гость писал(a):

Дедовщину проходят по-разному.
А ты служил?!!!

Имя: Гость
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