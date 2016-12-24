24.12.2016 | 11:20

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский назвал протесты студентов против объединения двух факультетов вуза безобразием. Об этом в пятницу, 23 декабря, пишет газета «Московский комсомолец».

«Они не понимают, что за этим последует. Три раза не пришли на зачет, значит, будем отчислять. Значит, мальчики пойдут в армию, девочкам придется заново поступать», — отметил Заславский.

По его словам, студенческими протестами руководят посторонние люди. Ректор добавил, что все аргументы против его инициативы вызывают недоумение.

22 декабря в Министерстве культуры России поддержали решение Заславского объединить театроведческий и продюсерский факультеты вуза. Ранее в тот же день более ста студентов, выпускников и педагогов ГИТИСа написали министру культуры Владимиру Мединскому, а также председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину и Заславскому открытое письмо, в котором раскритиковали инициативу ректора. В знак протеста студенты театроведческого факультета отказались посещать занятия.

Авторы обращения заявили, что «слияние двух разнонаправленных факультетов - решение категорически неразумное», а на ученом совете, голосовавшем за эту инициативу, отсутствовали руководители и заведующие кафедрами.

21 декабря Заславский объявил об объединении продюсерского и театроведческого факультетов ГИТИСа. По его словам, это связано с тем, что «почти все российские фестивали курируют театральные критики». «Мне показалось, что нужно пойти навстречу тенденциям, отражающим жизнь», - отметил глава вуза.

Заславский был избран ректором ГИТИСа 15 ноября 2016 года. За его кандидатуру проголосовали 174 делегата, 40 голосов было подано против. До Заславского на этом посту работала Карина Мелик-Пашаева. В мае 2016-го ей исполнилось 70 лет - по уставу вуза она больше не могла занимать должность ректора.