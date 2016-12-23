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В стране и мире | Новосибирского детдомовца похитили ради миллиона рублей с его cчетов

23.12.2016|11:57
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В Новосибирске бывшего детдомовца похитили, чтобы завладеть социальными выплатами, находящимися на его счетах. Об этом сообщается в пятницу, 23 декабря, на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, 17-летнему юноше с поддельной страницы в одной из социальных сетей стали поступать предложения о работе сотрудником колл-центра. Он согласился пообщаться с потенциальным работодателем в одном из торговых центров города.

«1 декабря на встречу с несовершеннолетним пришли двое молодых людей, которые под предлогом подписания документов пригласили его в автомобиль, после чего стали избивать», — говорится в сообщении управления. Они требовали от подростка передать им банковские карты и коды доступа.

После этого юношу увезли в квартиру в Ленинском районе города. Там его связали и, применяя насилие, продолжили требовать отдать банковские карты. Подросток смог позвонить в полицию на следующий день, когда один из его похитителей ушел, а второй уснул.

Стражи порядка задержали одного из вымогателей, а также вычислили еще троих подозреваемых 1991, 1996 и 1997 года рождения. Они оказались бывшими воспитанниками одного детского дома. Все четверо арестованы. Молодым людям предъявлено обвинение в похищении несовершеннолетнего, совершенного группой лиц из корыстных побуждений, с применением насилия, а также в вымогательстве в крупном размере.

Отмечается, что на счетах похищенного находились социальные выплаты на сумму более миллиона рублей. Воспользоваться данными средствами он по закону мог после достижения совершеннолетия.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.12.2016 12:34|

penzainform.ru писал(a):

Они оказались бывшими воспитанниками одного детского дома.
Детдом есть детдом. Беспризорщина.

Имя: Гость
Комментарий:

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