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В стране и мире | На Мальте освободили 65 пассажиров угнанного ливийского самолета

23.12.2016|18:00
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Угонщики ливийского лайнера отпустили 65 пассажиров. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, передает Al Arabiya.

Ранее в пятницу сообщалось, что была отпущена первая группа из 25 человек, состоящая из женщин и детей.

Изначально на борту самолета находились 111 пассажиров и семь членов экипажа.

23 декабря самолет А-320, выполнявший внутренний ливийский рейс Сабах — Триполи, был угнан и приземлился в международном аэропорту Мальты. Угонщики лайнера, как минимум один из которых вооружен ручной гранатой, потребовали предоставить безопасный проход для боевиков, окруженных правительственными войсками в районе города Бенгази. Предположительно, двое угонщиков принадлежат к неизвестной ранее группировке «Аль-Фатех аль-Джадида».

Источник — lenta.ru
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