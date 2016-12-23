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В стране и мире | Медведев поручил запретить продажу непищевой продукции с алкоголем

23.12.2016|17:59
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя крепче 25 градусов, передает ТАСС.

Глава кабмина отметил, что из этого перечня нужно исключить парфюмерию и стеклоомывающие жидкости, «за которыми на это время необходимо в дальнейшем усилить контроль».

Ограничение должны ввести сроком на 30 дней.

23 декабря во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал «большой проблемой» алкоголизацию населения. По его словам, в настоящий момент осуществляется комплекс мер по борьбе с этим явлением, одной из таких мер является запрет продажи алкоголя вблизи школ.

Поручение дано премьер-министром на фоне резонансной истории с массовым отравлением людей в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом (на этикетке был заявлен этиловый). По данным Минздрава Иркутской области, с 17 по 22 декабря из-за этого погибли 74 человека. В регионе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Задержаны 13 человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.12.2016 18:46|

Что? А омывайка теперь из авиационного топлива будет?!

Гость|23.12.2016 18:59|

Надо б стекломоя закупить, а то с них придурков станется...

Гость|23.12.2016 19:14|

А духи и одеколон? Я сам даже видел как их пили. Особенно Тройной.

Гость|23.12.2016 19:16|

Корвалол по рецептам, это уже дурь.

Гость|23.12.2016 19:44|

еще б проверли возможно ли употреблять в пищу продукты питания

типа

смятану

молоко

масло сливочное крестьянское высшего сорта вымороженное

масло растительное рафинированное, дезодорированное

продукты питания с гидрогенизированным пальмовым маслом

пельмени в которых есть мясо

майнонез воообще вкуснятина

Гость|23.12.2016 19:47|

penzainform.ru писал(a):

Путин назвал «большой проблемой» алкоголизацию населения
Надо её решить. Увеличить продажу акцизного алкоголя и проблема алкоголизации населения будет решена.

Гость|23.12.2016 20:16|

Боярышник которым отравились выпускался подпольно а, продукцию запретят выпускать официальным предприятиям, а теперь вопрос, димон у тебя мозг есть?

Гость|23.12.2016 20:21|

До абсурда дошло)).....При чем тут одеколон, биотопливо и боярышник с волокардином. Все нормальные люди пьют водку и коньяк))) Доходы населения надо повышать, чтобы разные придурки в стране не травились одеколоном))) А вот почему настойкой боярышника торгуют повсеместно на каждом углу, а не в аптеке ? Это вопрос к проверяющим органам. Да и настойка боярышника предназначена как несколько капель для сердца, а не употребления стаканами. Всех алкоголиков не научишь. И этот случай - не показатель уровня пьянства в стране, а уровня нищеты и дурноты!!

Гость|23.12.2016 20:45|

Возникает вопрос, а что так все начали жалеть этих алканавтов? Типа, от жизни такой спиваться начали и прочее. Да как вы не поймете, не от жизни плохой они спиваться начали, а сами себе такую жизнь устроили, потому что оных это устраивает.

Такого сорта людей достаточно.

Гость|23.12.2016 20:50|

между прочим большинство так называемыми вами алконавты, находятся большинство очень даже образованных и умных людей, которых вынудили к такой жизни, которые потеряли веру во все. И слава Богу что они вот ведут себя так спокойно и не отыскивают таких людей как вы, и хоть и живут вот в таких условия, а никого не оскорбляют как вы.

Гость|23.12.2016 20:52|

Боярки нет, но вы держитесь!

Гость|23.12.2016 21:05|

Гость писал(a):

между прочим большинство так называемыми вами алконавты, находятся большинство очень даже образованных и умных людей, которых вынудили к такой жизни, которые потеряли веру во все. И слава Богу что они вот ведут себя так спокойно и не отыскивают таких людей как вы, и хоть и живут вот в таких условия, а никого не оскорбляют как вы.
Образование - не панацея.Оправдать можно что угодно.Можно потерять работу, бабу,пардон,женщину ... но опуститься на дно или не опуститься - выбор самого человека.Можно и в бедности сохранить человеческое достоинство.

Гость|23.12.2016 21:11|

Гость писал(a):

Образование - не панацея
Вот школу закончишь, тогда и рассуждай об образовании...а пока ты просто неуч и не заслуживаешь внимания))

Гость|23.12.2016 21:11|

Менделю Бояры!(шквал аплодисментов, переходящих в овацию)

Гость|23.12.2016 21:53|

Мне одному кажется что специально народ потравили чтобы принять новые сборы и налоги ,50 чел,ради миллионной или миллиардной прибыли?

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Имя: Гость
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