23.12.2016 | 17:59

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя крепче 25 градусов, передает ТАСС.

Глава кабмина отметил, что из этого перечня нужно исключить парфюмерию и стеклоомывающие жидкости, «за которыми на это время необходимо в дальнейшем усилить контроль».

Ограничение должны ввести сроком на 30 дней.

23 декабря во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал «большой проблемой» алкоголизацию населения. По его словам, в настоящий момент осуществляется комплекс мер по борьбе с этим явлением, одной из таких мер является запрет продажи алкоголя вблизи школ.

Поручение дано премьер-министром на фоне резонансной истории с массовым отравлением людей в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом (на этикетке был заявлен этиловый). По данным Минздрава Иркутской области, с 17 по 22 декабря из-за этого погибли 74 человека. В регионе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Задержаны 13 человек.