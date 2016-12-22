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В стране и мире | Тверских полицейских оштрафовали за непредотвращенное убийство

22.12.2016|12:25
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В Твери двух полицейских, которые простояли под дверью квартиры и не предотвратили убийство, признали виновными в халатности. Об этом сообщается на сайте Пролетарского районного суда города.

Сотрудников правоохранительных органов оштрафовали на 30 тысяч рублей каждого.

В августе в полицию поступило сообщение от жильцов одного из домов, что из соседней квартиры слышны крики о помощи, глухие удары и звуки падающей мебели. Прибывшие на вызов сотрудники потребовали открыть дверь. Однако, получив отказ, они не попытались попасть в квартиру и покинули место происшествия.

В итоге они не предотвратили убийство женщины: мужчина в состоянии наркотического опьянения забил ее топором и молотком.

В январе в Москве были арестованы двое полицейских, которые не пресекли перестрелку около кафе на Рочдельской улице Москвы. В результате в больницу были доставлены пятеро раненых, двое из них скончались. Полицейских заподозрили в халатности.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.12.2016 12:45|

penzainform.ru писал(a):

заподозрили
Да, как-то подозрительно вышло:

penzainform.ru писал(a):

пятеро раненых, двое из них скончались

Гость|22.12.2016 12:52|

А в Думе предлагают декриминализировать "домашние" конфликты идиоты.

Гость|22.12.2016 12:59|

penzainform.ru писал(a):

Полицейских заподозрили в халатности.
Да не в халатности надо подозревать, а есть такое качество как ТРУСОСТЬ которое культивировалось ещё с конца советских времён.

penzainform.ru писал(a):

Сотрудников правоохранительных органов оштрафовали на 30 тысяч рублей каждого.
А, это готовый ответ, дешевле отдать одну зарплату, чем получить топором в лоб.

Халатность это отмазка. В такой работе надо проверять на качество смелость.НО,их проверяют по другим тестам.

Гость|22.12.2016 13:09|

Гость писал(a):

Гость|22.12.2016 12:45|

penzainform.ru писал(a):

заподозрили

Да, как-то подозрительно вышло:

penzainform.ru писал(a):

пятеро раненых, двое из них скончались

Да, мужичков пьяненьких гораздо проще подбирать....и обирать. Да и пенсионеров дубинками разгонять легко. Это же национальная гвардия, стражи нашего покоя...

Гость|22.12.2016 13:54|

Гость писал(a):

Да, мужичков пьяненьких гораздо проще подбирать....и обирать. Да и пенсионеров дубинками разгонять легко. Это же национальная гвардия, стражи нашего покоя...
Сейчас жандармов назвали гвардейцами.

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