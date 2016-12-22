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В стране и мире | При взрыве газового баллона на станции метро «Коломенская» пострадали двое

22.12.2016|10:12
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В вестибюле станции «Коломенская» столичного метрополитена взорвался газовый баллон. Об этом в четверг, 22 декабря, Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел во время проведения сварочных работ в южном переходе со станции. В результате взрыва пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

В то же время, по данным РИА Новости, пострадавших трое.

Как сообщается в Twitter метрополитена, произошла разгерметизация газового баллона. Отмечается, что станция работает в штатном режиме.

Как сообщили ТАСС в столичном главке МЧС, возгорание ликвидировано, на месте ЧП работают спасатели и оперативные службы города.

Источник — lenta.ru
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