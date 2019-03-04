04.03.2019 | 12:56

Пензенские предприятия ГК «Дамате», крупнейшего производителя индейки в России, за 12 месяцев пополнили бюджеты всех уровней более чем на 1 млрд рублей.

Они перечислили в федеральный бюджет около 550 млн, в региональный и местные – более 500 млн. При этом 280 млн рублей поступили в казну Нижнеломовского района: там находятся основные производственные объекты ГК «Дамате».

С 2018 года птицеводческие площадки заработали в Мокшанском, Вадинском, Спасском и Колышлейском районах. Там же строят новые птичники.

Кроме того, в «Дамате» входит ОАО «Молочный комбинат «Пензенский», чья продукция популярна среди жителей области. Сейчас на предприятии идет очередной этап модернизации: вводятся новые линии, расширяется ассортимент. Налоговые отчисления «Молкома» увеличиваются из года в год.

«Дамате» - один из крупнейших налогоплательщиков в регионе, планомерно реализующий планы по наращиванию производственных мощностей. Налоговые поступления, регулярно перечисляемые нами в бюджет Пензенской области, имеют важное значение для социально-экономического сферы региона и способствуют его развитию. Дальнейшее плановое расширение бизнеса компании в регионе принесет в бюджет дополнительные средства», - прокомментировал соучредитель и генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.