25.02.2019 | 09:40

До 27 февраля в правительстве Пензенской области должна быть создана рабочая группа, которая займется деятельностью микрофинансовых организаций.

Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев заместителю председателя регионального правительства Юрию Денисову.

Кроме того, должна быть открыта горячая линия, на которую граждане смогут звонить с претензиями к микрофинансовым организациям.

Губернатор отметил, что в 2017 году в регионе было закрыто 18 МФО.

«У нас есть добросовестные микрофинансовые организации, но Центробанк и полиция должны контролировать их. Давайте проведем расширенное совещание рабочей группы с участием руководителей правоохранительных органов и решим эту наболевшую проблему», - предложил Иван Белозерцев.