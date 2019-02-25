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Экономика | Оборонные предприятия Пензы расширят ассортимент гражданской продукции

25.02.2019|11:13
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Выпуск гражданской продукции на оборонно-промышленных предприятиях должен расширяться. Об этом в понедельник, 25 февраля, заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве области.

«В 2018 году мы на 16% приросли по отношению к 2017-му, но перспектив значительно больше. К примеру, не используем помещения, оставшиеся на Сердобском машиностроительном заводе и ряде других предприятий», - подчеркнул он.

Кроме того, по мнению губернатора, члены правительства, курирующие эту сферу, должны встречаться с руководителями оборонно-промышленных предприятий и узнавать о новых направлениях выпуска гражданской продукции.

Еще одним направлением в сфере промышленного производство должно стать увеличение экспорта. Глава региона отметил, что в 2018 году область отправила за рубеж продукцию на 88 млн долларов США, а к 2024 году должны выйти на 203 млн долларов.

«Это мясные, кондитерские изделия и многие другие товары, которые могут поставляться в страны СНГ и Западной Европы. Это сложно, но ничего сверхъестественного нет, нужно просто работать с руководителями предприятий на местах», - поручил Иван Белозерцев.

Источник — фото: prom.pnzreg.ru
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Гость|25.02.2019 11:26|

penzainform.ru писал(a):

Выпуск гражданской продукции на оборонно-промышленных предприятиях должен расширяться. Об этом в понедельник, 25 февраля, заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве области.

«В 2018 году мы на 16% приросли по отношению к 2017-му, но перспектив значительно больше. К примеру, не используем помещения, оставшиеся на Сердобском машиностроительном заводе и ряде других предприятий», - подчеркнул он

А про угробленный ЗиФ и Химмаш ни чего не хочет сказать???

Гость|25.02.2019 11:28|

Гость писал(a):

ни чего не хочет сказать
А что про эту старомодную ненужность ещё можно сказать?

Гость|25.02.2019 11:39|

В Сердобске кроме маш завода, были ещё как минимум часовой и ламповый

Гость|25.02.2019 11:46|

воевать стало нескем всех победили наверно

Гость|25.02.2019 11:55|

интересно, что для граждан оборонные заводы могут выпустить? Совсем ку-ку. Вы там совсем из лесу вышли, типо тролли

Гость|25.02.2019 11:55|

Это как это! Безобразие! А во как омерика на нас попрёт?

Гость|25.02.2019 12:20|

Гость писал(a):

Это как это! Безобразие! А во как омерика на нас попрёт?
А у нас всё есть.

Имя: Гость
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