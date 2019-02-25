25.02.2019 | 11:13

Выпуск гражданской продукции на оборонно-промышленных предприятиях должен расширяться. Об этом в понедельник, 25 февраля, заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве области.

«В 2018 году мы на 16% приросли по отношению к 2017-му, но перспектив значительно больше. К примеру, не используем помещения, оставшиеся на Сердобском машиностроительном заводе и ряде других предприятий», - подчеркнул он.

Кроме того, по мнению губернатора, члены правительства, курирующие эту сферу, должны встречаться с руководителями оборонно-промышленных предприятий и узнавать о новых направлениях выпуска гражданской продукции.

Еще одним направлением в сфере промышленного производство должно стать увеличение экспорта. Глава региона отметил, что в 2018 году область отправила за рубеж продукцию на 88 млн долларов США, а к 2024 году должны выйти на 203 млн долларов.

«Это мясные, кондитерские изделия и многие другие товары, которые могут поставляться в страны СНГ и Западной Европы. Это сложно, но ничего сверхъестественного нет, нужно просто работать с руководителями предприятий на местах», - поручил Иван Белозерцев.