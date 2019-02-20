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Экономика | «Дамате» будет следить за состоянием полей с помощью беспилотников

20.02.2019|13:24
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ГК «Дамате» начала подготовку к посевной кампании 2019 года в Пензенской области, проделав за три зимних месяца большой объем работ.

Специалисты компании провели дефектовку техники и подготовили заявки на закупку запасных частей, приобрели минеральные удобрения и ожидают поступления семян и средств защиты растений. Также «Дамате» закупила новые тракторы, пропашные сеялки и опрыскиватели.

В 2019 году компания собирается изменить подход к возделыванию сельскохозяйственных культур: минеральные удобрения будут использоваться на основе изучения электронных карт полей, а развитие растений станет контролироваться с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«Дамате» впервые установит автоматическую систему управления универсально-пропашными тракторами, а в преддверии посевной проведет обучение механизаторов и других специалистов.

Земельный банк «Дамате» в Пензенской области составляет около 25 000 гектаров в шести районах. Компания планирует начать сев в конце апреля.

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