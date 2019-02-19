19.02.2019 | 11:00

Банк «Кузнецкий» обнародовал динамику основных статей отчета о финансовых результатах за 2018 год относительно аналогичного периода 2017-го.

Так, чистая процентная маржа увеличилась на 1%, или на 3,5 млн рублей; чистые комиссионные доходы возросли на 4%, или на 9,4 млн; чистый валовый доход повысился на 12%, или на 61,9 млн.

По состоянию на 1 января 2019 года доходы банка «Кузнецкий» составили 873 млн рублей, чистый процентный доход - 289 млн, чистый комиссионный доход - 222 млн, балансовая прибыль до налогообложения - 53,6 млн, чистая прибыль - 42,6 млн.

Активы банка на начало января составили 5,8 млрд рублей (рост - 3% к аналогичной дате прошлого года), собственный капитал банка - 742 млн рублей.

За 2018-й банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на сумму более 5 млрд рублей.

Кредитный портфель банка увеличился на 4% и составил 3,9 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 января 2019-го равнялся 3 млрд, физических лиц - 931 млн рублей (рост - 24%).

Объем привлеченных вкладов населения на 1 января - 2,66 млрд рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий составили 1,92 млрд. Банк привлек от ЦБ РФ под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса 316 млн рублей.

Значения нормативов на 1 января:

Н1.2 - 9,25% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%);

Н1.0 - 14,2% (минимальное значение, установленное Банком России, 8,0%);

Н3 - 71,55% (минимальное значение, установленное Банком России, 50,0%).

Банк «Кузнецкий» обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.