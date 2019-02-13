13.02.2019 | 14:53

В среду, 13 февраля, на заседании комиссии Пензенской городской думы шла речь о наполнении казны за счет приватизации муниципального имущества.

Как доложила начальник управления муниципального имущества администрации Пензы Ирина Кочеткова, планировалось, что доходы от приватизации составят 79,659 млн рублей, однако фактически в бюджет поступило лишь 55,053 млн.

В 2018 году было проведено 40 процедур торгов, на которые выставлялись 19 объектов, включенных в план приватизации. Продать удалось лишь 4, остальные потенциальных покупателей не заинтересовали.

«Недвижимость не всегда у нас является ликвидной. Мы стараемся приводить в соответствие, ремонтировать и после этого опять выставлять на торги», - пояснила Ирина Кочеткова.

Кроме того, в 2018 году планировалось продать за 22,166 млн рублей находящиеся в муниципальной собственности акции 10 организаций. Однако были реализованы ценные бумаги лишь 3 акционерных обществ на сумму 2,966 млн рублей, на остальные не нашлось желающих.

Прогнозный план приватизации не был выполнен и в 2017 году. Тогда задание по получению доходов было установлено в размере 105 млн рублей. На торги выставлялись 22 объекта недвижимости общей ценой свыше 176 млн. Продано было всего 8, доходы составили 15 млн 878 тыс. рублей.