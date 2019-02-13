13.02.2019 | 15:36

Крупнейший производитель индейки в России ГК «Дамате», работающая на территории Пензенской области, провела ежегодные «Зимние игры» для своих сотрудников. Участие в них приняли более 250 человек.

Компания каждый раз берет на себя все расходы по организации мероприятия: предоставляет людям лыжи и инвентарь, организует транспорт и питание, арендует площадку, составляет программу и оплачивает работу ведущих.

В 2019 году в лыжных гонках на старт вышли шесть команд, причем из Нижнеломовского района было сразу три: численность сотрудников «Дамате» там увеличилась. Первое место второй год подряд заняло ОАО «Молочный комбинат «Пензенский». Второй стала команда ОСП «Комбикормовый завод», третьей - ООО «ПензаМолИнвест».

В личном зачете лучшими оказались Михаил Шишкин и Анастасия Чупрунова.

Победители получили ценные призы - экскурсионные туры в Санкт-Петербург, Казань и Поволжье. Остальным участникам вручили подарки от ГК «Дамате».

«Проведение спортивных мероприятий для сотрудников стало уже традицией в «Дамате». Ежегодно мы проводим большое количество соревнований, в которых могут принять участие сотрудники всех подразделений компании. Благодаря организации спортивного досуга в компании растет интерес к спорту, каждый год число участников увеличивается. Участвуя в соревнованиях, сотрудники налаживают межличностные отношения, что положительно сказывается на эффективности их работы», - рассказала заместитель генерального директора ГК «Дамате» Полина Коннова.

В 2019 году «Дамате» планирует провести более 15 спортивных мероприятий для сотрудников.