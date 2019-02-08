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Экономика | «Дамате» подтвердила право на выпуск продукции под знаком «Халяль»

08.02.2019|17:25
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ГК «Дамате» обновила сертификаты на право выпускать продукцию под знаком «Халяль». Благодаря этому компания может поставлять товары из мяса индейки на внутренний рынок и за рубеж.

Сертификаты Международного центра сертификации и стандартизации «Халяль» Совета муфтиев России и GULFTIC подтверждают, что продукция, выпускаемая под брендом «Индилайт» в соответствии с требованиями стандарта «Халяль», качественная и безопасная.

Во время аудита предприятия специалисты проверили все процессы технологической цепочки: от производства кормов (птица питается только качественным сырьем) до хранения и транспортировки готовой продукции.

Также эксперты осмотрели оборудование, складские и административные помещения, проверили, соблюдает ли персонал все необходимые требования при изготовлении халяльной продукции. Важным фактором являлось и то, что все ингредиенты, используемые «Дамате», имеют сертификаты «Халяль».

ГК «Дамате» впервые получила право создавать продукцию под знаком «Халяль» в 2013 году и с тех пор ежегодно его подтверждает. Наличие сертификатов «Халяль» - обязательное условие для выдачи разрешения на экспорт в страны Персидского залива. Сейчас в арсенале компании более 300 позиций ассортимента под знаком «Халяль».

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