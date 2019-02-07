07.02.2019 | 12:13

ГК «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, является также крупнейшим работодателем в Нижнеломовском районе Пензенской области. В этой связи она решила принять участие в программе индивидуального жилищного строительства, реализуемой на территории района.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе совещания в администрации Нижнего Ломова, на котором присутствовали представители регионального министерства сельского хозяйства, руководство района и заместитель генерального директора УК «Дамате» Римантас Мацкевичюс.

Собравшиеся обсудили строительство жилья и объектов социальной и инженерной инфраструктуры в селах Кривошеевка и Норовка и договорились о взаимодействии. ГК «Дамате» обеспечит участие своих работников в программе индивидуального жилищного строительства, оказав им поддержку в рамках социальной политики компании.

Указанная программа реализуется администрацией Нижнеломовского района, министерствами сельского хозяйства и строительства Пензенской области в 2019-2021 гг.

«Дамате» не только создает новые рабочие места, но и проводит активную социальную политику. Собственная программа по обеспечению сотрудников жильем - одно из конкурентных преимуществ компании. В 2018 году ГК «Дамате» в рамках реализации программы уже ввела в эксплуатацию жилой дом на 42 квартиры для сотрудников в г. Нижний Ломов, в настоящее время «Дамате» ведет строительство общежития для специалистов», - сообщил Римантас Мацкевичюс.

В Нижнеломовском районе расположены основные производственные мощности компании: инкубатор, площадки подращивания и откорма индейки, комбикормовый завод и элеватор, птицеперерабатывающий завод.

Сейчас на предприятиях «Дамате» трудятся 3 466 человек жителей района. В 2019 году работу получат еще 290.