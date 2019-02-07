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Экономика | Банк «Кузнецкий» запустил в мобильном приложении push-уведомления

07.02.2019|11:34
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Банк «Кузнецкий» запустил сервис, который позволяет клиентам на базе Android и iOS получать пароли для подтверждения своих операций в мобильном банке в виде push-уведомлений, которые являются более безопасными по сравнению с СМС-сообщениями. Push-уведомления приходят напрямую клиенту, минуя сотового оператора.

Для подключения необходимо разрешить приложению kuzbank-online отправлять push-уведомления на своем устройстве (это можно сделать при первом входе после регистрации или в настройках своего устройства). Клиенту предлагается на свое усмотрение выбрать удобный для него канал: традиционной через СМС или с помощью push-уведомлений.

Скачать мобильное приложение kuzbank-online можно в AppStore и Google Play. Для всех клиентов - пользователей системы kuzbank-online продолжает действовать акция по оплате без комиссии необходимых платежей, в том числе коммунальных, в любое удобное время, не выходя из дома или офиса, в течение 24 часов в сутки, 7 дней в неделю и из любого уголка мира.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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