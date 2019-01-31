31.01.2019 | 15:34

ГК «Дамате», чьи производственные мощности находятся на территории Пензенской области, внесена в списки российских предприятий, имеющих право поставок мяса индейки и молочной продукции в Китайскую Народную Республику.

Эти списки размещены на сайте Главного таможенного управления КНР, в них появились два предприятия ГК «Дамате»: ООО «ПензаМолИнвест» и ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».

Чтобы получить разрешение на экспорт, ГК «Дамате» прошла аттестацию Россельхознадзора на соответствие требованиям Китая, подготовила всю необходимую документацию для рассмотрения местными государственными уполномоченными органами.

«Для нас Китай – один из наиболее интересных целевых рынков для экспорта, работа с которым открывает широкие возможности для компании. Получение разрешения - это только начало огромной работы по выводу нашей продукции на китайский рынок, и мы приложим максимальные усилия для того, чтобы Китай стал нашим постоянным партнером», - прокомментировал совладелец и генеральный директор «Дамате» Рашид Хайров.

ГК «Дамате» имеет разрешение на экспорт продукции в ЕС, ЕАЭС и еще 16 стран мира. Компания начала развивать экспортное направление в 2015 году.