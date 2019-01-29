29.01.2019 | 11:43

Во вторник, 29 января, на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политик обсудили реконструкцию Сосновского психоневрологического интерната.

Спальный корпус интерната был выведен из эксплуатации в 2014 году, в области подготовили проект его реконструкции и представили в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Однако финансирования проект не получил.

«Проекты, соответствующие требованиям, проходят в бюджет. Но далеко не все соответствуют. У нас проблема заключается в том, что регионы не так активны в подаче качественных заявок. В этом году Пензенская область не участвует в программе», - сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Сенатор от Пензенской области заверил: причина была не в этом, а в том, что по федеральной программе строятся только новые объекты. Однако проблема с интернатом требует решения сегодня.

«Другие варианты есть, чем строить новый? Мы сделали проект на реконструкцию, он прошел госэкспертизу», - добавил сенатор. Стоимость по состоянию на первый квартал 2017 года составляла 54 млн рублей.

«Это обязательства субъекта РФ. Каждый должен нести свою зону ответственности. Компетенция Федерации – здания нового типа. Субъекты же сами должны следить за своими учреждениями и вкладывать деньги», - заявил Максим Топилин.