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Экономика | Министр труда РФ отказался дать денег на ремонт Сосновского психинтерната

29.01.2019|11:43
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Во вторник, 29 января, на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политик обсудили реконструкцию Сосновского психоневрологического интерната.

Спальный корпус интерната был выведен из эксплуатации в 2014 году, в области подготовили проект его реконструкции и представили в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Однако финансирования проект не получил.

«Проекты, соответствующие требованиям, проходят в бюджет. Но далеко не все соответствуют. У нас проблема заключается в том, что регионы не так активны в подаче качественных заявок. В этом году Пензенская область не участвует в программе», - сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Сенатор от Пензенской области заверил: причина была не в этом, а в том, что по федеральной программе строятся только новые объекты. Однако проблема с интернатом требует решения сегодня.

«Другие варианты есть, чем строить новый? Мы сделали проект на реконструкцию, он прошел госэкспертизу», - добавил сенатор. Стоимость по состоянию на первый квартал 2017 года составляла 54 млн рублей.

«Это обязательства субъекта РФ. Каждый должен нести свою зону ответственности. Компетенция Федерации – здания нового типа. Субъекты же сами должны следить за своими учреждениями и вкладывать деньги», - заявил Максим Топилин.

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Гость|29.01.2019 11:55|

Надо подать заявку на строительство нового здания, перевсести туда и Сосновский и Грабовский интернаты, а в грабовском дворце открыть музей.

Гость|29.01.2019 11:56|

Зачем нам психи?

Гость|29.01.2019 12:03|

Гость писал(a):

а в грабовском дворце открыть музей.
зачем музей?

Храмик там открыть надо. Сделать ремонт за счет бюджета и подарить попам. Наверняка там когда-то, где-то и как-то сидел один поп.

Имя: Гость
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