25.01.2019 | 13:43

В 2019 году ГК «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, работающий на территории Пензенской области, направит на реализацию своей новой социальной политики 40 млн рублей.

Нововведения вызваны ростом числа сотрудников компании: если в 2014 году на предприятиях «Дамате» трудились 1 650 человек, то к концу 2018-го - уже 5 000.

В «Дамате» разработали 10 социальных программ, среди наиболее значимых – жилищная: компания предоставляет сотрудникам служебные квaртиры. В конце 2018 года она сдала жилой дом на 42 квaртиры в Нижнем Ломове, идет строительство общежития для специалистов.

Программа предоставления дотаций на питание сотрудников в столовых предприятий предусматривает компенсацию стоимости их обедов до 50%. Запущена программа «Льготные цены на собственную продукцию», дающая право работникам «Дамате» приобретать мясо индейки и молочную продукцию по ценам ниже рыночных.

Программа «Здоровый образ жизни» предусматривает возможность бесплатного посещения персоналом спортивных объектов (бассейнов, секций по футболу и волейболу).

Программа оказания материальной помощи направлена на поддержку сотрудников в различных жизненных ситуациях (бракосочетание, рождение ребенка, при смерти близкого родственника, при тяжелой болезни).

Продолжит реализовываться программа по организации доставки персонала: производственные объекты «Дамате» удалены от населенных пунктов, и уже сейчас более 60 транспортных единиц ежедневно развозят работников.

Кроме того, компания разработала программы поддержки материнства и детства и профессионального развития работников.

«Сохранение семейных ценностей, поддержание здоровья наших сотрудников и повышение их профессионализма – эти задачи являются для нас приоритетными. Безусловным плюсом является экономическая составляющая новой социальной политики. Наши сотрудники уже получили возможность экономить благодаря программам дотаций на питание и программе льготных цен на фирменную продукцию. Но мы не планируем на этом останавливаться и готовим еще много приятных нововведений», - прокомментировала заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК «Дамате» Полина Коннова.