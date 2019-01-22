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Экономика | Пензенская компания продолжит экспорт индейки в ОАЭ и Персидский залив

22.01.2019|13:35
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ГК «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, работающий на территории Пензенской области, продолжит поставлять продукцию в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия).

Компания в очередной раз получила необходимые сертификаты от профильных ведомств ОАЭ.

Так, Министерство изменения климата и окружающей среды ОАЭ в третий раз внесло ГК «Дамате» в список одобренных предприятий.

В аналогичный список Управления стандартизации и метрологии ОАЭ (ESMA) она попала во второй раз. Сертификат ESMA дает ГК «Дамате» право реализовывать халяльную продукцию в странах Персидского залива. Эксперты проверили завод в Пензенской области и пришли к выводу, что продукция полностью соответствует мусульманским канонам.

«В 2016 году ГК «Дамате» стала первым из российских производителей индейки, получившим право экспортировать свою продукцию в ОАЭ. Сегодня мы одна из немногих компаний, кто уже несколько лет подряд подтверждает оба сертификата, дающих право поставлять нашу продукцию в этот регион.

Получению документов предшествовала серьезная работа специалистов компании. Наше основное конкурентное преимущество - высокий технологический уровень производственных мощностей «Дамате», позволяющий выпускать продукцию, которая отвечает самым строгим стандартам безопасности и качества. Большим плюсом является также наличие у нас российского сертификата «Халяль», - прокомментировал совладелец и генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

«Дамате» занимается развитием экспорта с 2015 года. Компания имеет разрешения на поставки в 11 стран мира и Европейский союз.

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