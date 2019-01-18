18.01.2019 | 13:25

Доходная часть бюджета Пензы на 2019 год увеличилась на 915 млн 903 тыс. 864 рубля. Эту сумму городская казна получит из областного и федерального бюджетов в качестве безвозмездных поступлений.

Как сообщила начальник Финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина, деньги пойдут на строительство школы в 6-м микрорайоне Арбеково.

Из областного бюджета город получит на это 94 млн 691 тыс. рублей, из федерального - 339 млн 917 тыс. Учебное заведение планируют возвести до конца года.

Также из региональной казны поступит 5 млн 144 тыс. на строительство дороги в том же районе.

На строительство школы в 3-м микрорайоне Арбеково выделяется 383 млн 814 тыс. рублей (из федерального и областного бюджетов). Ею будут заниматься в 2019-2020 гг.

Кроме того, за счет безвозмездных поступлений из бюджетов верхних уровней будет приобретен детский сад на улице Зеленодольской (73 млн 867 тыс. рублей).

«В результате изменений доходная часть бюджета на текущий год составит 12 млрд 611 млн 689 тыс. 577 рублей. Депутатам также было предложено увеличить доходную часть бюджета на 2020 и 2021 годы. В результате изменений доходная часть бюджета на указанные периоды составит 12 млрд 59млн 342 тыс. 615 и 11 млрд 835 млн 910 тыс. 465 рублей соответственно. В числе прочего дополнительные денежные средства будут направлены на благоустройство территорий, ведущих к Спасскому кафедральному собору, и реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в городской думе.