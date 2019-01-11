11.01.2019 | 11:58

29 крестьянско-фермерских хозяйств и шесть семейных ферм получили в 2018 году гранты по программе поддержки начинающих аграриев. Общая сумма, выделенная на эти цели из областного бюджета, составила 135,7 млн рублей.

На эти средства фермеры купили 855 коров, 20 лошадей, 1 055 кроликов, более 100 овец и 3 000 голов птицы.

Кроме того, земледельцы и животноводы приобрели 70 единиц техники, оборудование по переработке молока и мяса, посадочный материал и другие необходимые для ведения хозяйства товары.

«Всего в Пензенской области насчитывается более 1 900 крестьянско-фермерских хозяйств. В 2018 году в них было организовано 90 новых рабочих мест», - сообщили в пресс-службе правительства региона.