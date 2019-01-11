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Экономика | Пензенские фермеры получили гранты на 136 млн рублей

11.01.2019|11:58
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29 крестьянско-фермерских хозяйств и шесть семейных ферм получили в 2018 году гранты по программе поддержки начинающих аграриев. Общая сумма, выделенная на эти цели из областного бюджета, составила 135,7 млн рублей.

На эти средства фермеры купили 855 коров, 20 лошадей, 1 055 кроликов, более 100 овец и 3 000 голов птицы.

Кроме того, земледельцы и животноводы приобрели 70 единиц техники, оборудование по переработке молока и мяса, посадочный материал и другие необходимые для ведения хозяйства товары.

«Всего в Пензенской области насчитывается более 1 900 крестьянско-фермерских хозяйств. В 2018 году в них было организовано 90 новых рабочих мест», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Гость|11.01.2019 12:28|

Неплохо по 3 млн. 87о т.р. на одно фермерское хозяйство, а нам с этого чего, -молоко подешевеет, яйца, нам то какая с этого прибыль- сплошная объ-ка. Областной бюджет на наши деньги сформирован на минутучку отметить хочеться, прямо сплошные махинации, Сталина нет жаль, а за Путина больше не проголасую. Против всех

Гость|11.01.2019 12:40|

это всё отмывание денег, помню мини пекарни получали и где они? все жульё продали, в сосновоборском районе должно быть около 5 тысяч коров купленные за гранты осталось не более ста.получили средства, купили транспорт чтобы возить мясо в Москву, техника продана килограмм мясо в Москву не отвезли. на пеллети было потрачено миллионы нечего не произвели а деньги опять жульё присвоила.

Гость|11.01.2019 12:46|

Хорошая помощь фермерским хозяйствам!

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