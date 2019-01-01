Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|1 янв 2019|15:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Экономика | Пензенцев предупреждают о росте цен на крепкий алкоголь

01.01.2019|12:12
Печать

С 1 января 2019 года увеличиваются розничные цены на алкогольную продукцию крепостью более 28%. Об этом жителям Пензенской области напомнили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Соответствующий приказ в Минфине России был подписан 14 декабря.

«Согласно изменениям законодательства минимальная розничная цена на бренди составит 307 рублей, на коньяк - 388 рублей за объем алкогольной продукции 0,5 л», - уточнили в министерстве.

Выросла и минимальная розничная цена на водку - на 10 рублей. Теперь 0,5 л будет стоить не менее 215 рублей.

Накануне новогодних праздников заведующий диспансерным отделением областной наркологической больницы Илья Лан дал пензенцам несколько советов о том, как правильно употреблять алкоголь.

«Приобретать спиртное только в магазинах, имеющих соответствующую лицензию, чтобы не получить отравление контрафактом. Не стоит выставлять на стол огромное количество бутылок, приобретенных в ожидании праздника, и сразу употреблять их содержимое. Ни в коем случае не смешивайте газированные и негазированные напитки, воздержитесь от коктейлей», - перечислил он.

0
0
0
0
 
Гость|01.01.2019 12:27|

penzainform.ru писал(a):

Приобретать спиртное только в магазинах, имеющих соответствующую лицензию, чтобы не получить отравление контрафактом
молодцы! вот как вы заботитесь о нашем здоровье! теперь будем переходить на суррогат!спасибо вам за вашу заботу!

Гость|01.01.2019 12:31|

penzainform.ru писал(a):

С 1 января 2019 года увеличиваются розничные цены на алкогольную продукцию крепостью более 28%. Об этом жителям Пензенской области напомнили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Типа запаслись ли Вы самым необходимым "продуктом"? Но самое главное почему об этом озаботилось Министерство сельского хозяйства? Они вроде как должны заведовать посевами, уюоркой и другими сельхоззаботами. Центробанк ни с того ни с сего устанавливает цены на ОСАГО. Есть ли у нас государство?

Гость|01.01.2019 13:03|

Да на всё подняли, как жить будем, непонятно.

Гость|01.01.2019 13:11|

Предупрежден, значит вооружен (затарен).

Гость|01.01.2019 13:16|

penzainform.ru писал(a):

Не стоит выставлять на стол огромное количество бутылок,

Да ладно, мы только по две поллитры на рыло.

penzainform.ru писал(a):

Не стоит выставлять на стол огромное количество бутылок,

Мужик купил водки и ушел, на другой день прибегает к продащице и спрашивает: у вас водка свежая? Продавщица отвечает - свежая. Мужик чешет репу: как же так, я вчера две бутылки выпил меня так рвало.

Нарколог скромно умолчал, что водку пить категорически нельзя. Может ему за рекламу водки занесли?

Гость|01.01.2019 13:36|

С Новым годом товарищи ! Берегите печень .

Гость|01.01.2019 13:37|

В шинке цена на самогон не изменилась

Гость|01.01.2019 13:38|

Цены увеличились задолго до 1 января, ещё в декабре. Не стоит даже сомневаться, прилюдно переписывали ценники в фирменных магазинах за три недели до Нового года.

Коньяк и бренди пусть теперь пьют аристократы и дегенераты, на кой он нам нужен. Смешно. Его и по старым ценам брали немного.

Гость|01.01.2019 14:17|

Срочно переходим все на САМОГОН!

Гость|01.01.2019 14:35|

Алкашня недовольна

Гость|01.01.2019 15:27|

Об чём базар.? Практически во всех маленьких магазинах продают фунфурики. На 8 марта,где памятник чернобыльцам.

Гость|01.01.2019 15:37|

Мюллер: люблю русскую водку, она согревает.... но с января подорожала, перехожу на шнапс..жаль!!!

Гость|01.01.2019 15:37|

Гость писал(a):

Алкашня недовольна

Мнение аристократа? Или, скорее всего, дегенерата?

Гость|01.01.2019 15:55|

Гена, хватит, хватит!! пить... шампанское по утрам пьют, либо аристократы, либо дегенераты. Лёлик, я хочу принять ванну, выпить чашечку кофе. Гена, поехали к шефу, там будет тебе и ванна и кофе и какава с чаем.... поехали! а!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 