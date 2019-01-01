01.01.2019 | 12:12

С 1 января 2019 года увеличиваются розничные цены на алкогольную продукцию крепостью более 28%. Об этом жителям Пензенской области напомнили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Соответствующий приказ в Минфине России был подписан 14 декабря.

«Согласно изменениям законодательства минимальная розничная цена на бренди составит 307 рублей, на коньяк - 388 рублей за объем алкогольной продукции 0,5 л», - уточнили в министерстве.

Выросла и минимальная розничная цена на водку - на 10 рублей. Теперь 0,5 л будет стоить не менее 215 рублей.

Накануне новогодних праздников заведующий диспансерным отделением областной наркологической больницы Илья Лан дал пензенцам несколько советов о том, как правильно употреблять алкоголь.

«Приобретать спиртное только в магазинах, имеющих соответствующую лицензию, чтобы не получить отравление контрафактом. Не стоит выставлять на стол огромное количество бутылок, приобретенных в ожидании праздника, и сразу употреблять их содержимое. Ни в коем случае не смешивайте газированные и негазированные напитки, воздержитесь от коктейлей», - перечислил он.