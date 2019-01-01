01.01.2019 | 16:00

Дорогой мой алкоголь! С повышения розничных цен на крепкие спиртосодержащие напитки начинается 2019 год. Теперь пол-литра самого дешевого коньяка стоит 388 рублей против 371, за такую же дозу бренди придется выложить 307.

На десять рублей больше отдадут за бутылку любители беленькой. Меньше чем за 215 ее не продают.

«Думаю, это неощутимое повышение. Это никак не сыграет на потреблении алкоголя среди людей разных поколений», - отметил мужчина.

«Чтобы отметить день рождения, свадьбу, конечно, это накладно будет. Для простых людей особенно, богатым - им-то нипочем. А для простых людей накладно будет», - заключила горожанка.

Причина роста минимальных цен - введение новых акцизов на алкоголь крепостью свыше 28 градусов. Некоторые ликеры также подорожали.

«Как пил, так и будет пить, еще больше. Будет по аптекам ходить, бутылочки собирать», - предположила женщина.

Для того чтобы отличить качественный алкоголь от подделки, достаточно скачать на мобильный телефон специальное приложение, позволяющее проверить акцизную марку. Она по сути является гарантом подлинности продукции.

Новые правила коснулись не только крепких напитков. Популярная в народе полторашка скоро канет в небытие, производители пива уже переходят на тару меньшего объема. Визуально бутылка объемом 1,4 л кажется полуторалитровой, но пива меньше, а цена та же.