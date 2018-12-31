31.12.2018 | 16:48

Государственный акт на вечное пользование землей колхозами в музее регионального управления Росреестра выставлен как показательный пример: все меняется, в том числе и законы, которые регламентируют владение недвижимостью.

В этом году исполнилось 20 лет с момента создания в стране системы регистрации права, и 10 - со дня образования Росреестра, структуры, ставшей преемницей Регистрационной палаты.

В 1998 году она располагалась на улице Советской, вспоминает Александра Пименова, которая тогда была начальником юридического отдела. Новые законы, общение с людьми, нехватка кадров - с этим пришлось столкнуться только что созданному учреждению.

«Все писали вручную, заполняли листы регистрационные. Это вообще было что-то, вот представьте: все это сначала на бумажных носителях. А потом начали вводить компьютеры, и нужно было это с бумажных носителей перенести все в электронном виде», - рассказала член совета ветеранов регионального управления Росреестра Александра Пименова.

Нынешним сотрудникам федеральной службы такое представить сложно. Они клиентов даже не видят, работают исключительно с документами, которые люди сдают в МФЦ. Тем не менее труд по-прежнему не простой.

«Всем удачи, всем пожелаю семейного благополучия. Не хотелось бы, чтобы вы засиживались на работе, но приходится у нас задерживаться, да? Так чтобы это никоим образом не отражалось на ваших семейных отношениях», - пожелала руководитель регионального управления Росреестра Оксана Романова.

Ветеранов и лучших сотрудников регионального управления в честь 10-летия Росреестра и 20-летия создания системы регистрации права наградили медалями и почетными грамотами.