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Экономика | В Пензенской области растет число банкротов

30.10.2018|12:48
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В Пензенской области за девять месяцев признали банкротами 364 человека. В 2017 году этот показатель был меньше даже за 10 месяцев - 237.

«Большинство граждан, признанных банкротами, - это пенсионеры. В долги их часто загоняет череда жизненных катастроф: болезнь, смерть близкого человека, потеря работы. Чтобы справиться с навалившимися бедами, граждане берут кредиты и попадают в долговую яму», - уточнила помощник председателя Арбитражного суда Пензенской области Татьяна Старыгина.

Стать банкротом - удовольствие не из дешевых: только фиксированный размер вознаграждения финансовому управляющему составляет от 25 тысяч рублей. Кроме того, придется потратиться на госпошлину и судебные расходы. Но пензенцы идут на это, поскольку их долги в десятки и даже сотни раз больше.

Нередко у жителей области нет имущества, которое можно было бы продать, чтобы рассчитаться с банками. Единственное жилье и личные вещи для таких целей с молотка пускать запрещено.

Банкротов становится больше по всей стране. В этом году процедуру банкротства начали более 30 тысяч россиян. Это на 47% больше, чем в 2017-м, сообщается на сайте федерального реестра «Федресурс».

Сейчас банкротов в России более 80 тысяч человек.

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Гость|30.10.2018 13:05|

Хе-хе.. платите лохи банкам по кредитам, вовремя платите, без просрочек, хе-хе..

Гость|30.10.2018 13:08|

мы за это голосовали

Гость|30.10.2018 13:13|

Прям бизнес какой то на неуплату долгов.

Гость|30.10.2018 13:32|

Просто произошёл икономтческий рост

Гость|30.10.2018 13:36|

и это только начало! количество банкротств будет расти с геометрической прогрессией каждый год.

Гость|30.10.2018 13:44|

Нормальная ситуация для государства, в котором выдаются кредиты на таких условиях как сейчас!

Гость|30.10.2018 13:46|

Ну банки-то тоже внакладе не останутся, переложат издержки на добросовестных терпил или как вариант на АСВ (т.е. тех же терпил в итоге).

Гость|30.10.2018 13:51|

санкции нам только на пользу?

Гость|30.10.2018 14:01|

На на пользу всё, всё ниже и ниже нагибаться.

Имя: Гость
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