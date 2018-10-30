30.10.2018 | 12:48

В Пензенской области за девять месяцев признали банкротами 364 человека. В 2017 году этот показатель был меньше даже за 10 месяцев - 237.

«Большинство граждан, признанных банкротами, - это пенсионеры. В долги их часто загоняет череда жизненных катастроф: болезнь, смерть близкого человека, потеря работы. Чтобы справиться с навалившимися бедами, граждане берут кредиты и попадают в долговую яму», - уточнила помощник председателя Арбитражного суда Пензенской области Татьяна Старыгина.

Стать банкротом - удовольствие не из дешевых: только фиксированный размер вознаграждения финансовому управляющему составляет от 25 тысяч рублей. Кроме того, придется потратиться на госпошлину и судебные расходы. Но пензенцы идут на это, поскольку их долги в десятки и даже сотни раз больше.

Нередко у жителей области нет имущества, которое можно было бы продать, чтобы рассчитаться с банками. Единственное жилье и личные вещи для таких целей с молотка пускать запрещено.

Банкротов становится больше по всей стране. В этом году процедуру банкротства начали более 30 тысяч россиян. Это на 47% больше, чем в 2017-м, сообщается на сайте федерального реестра «Федресурс».

Сейчас банкротов в России более 80 тысяч человек.