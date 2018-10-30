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Экономика | Бюджет Пензы пополнится средствами от продажи площадок для елочных базаров

30.10.2018|09:34
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В Пензе прошли аукционы на право заключения договора на размещение елочных базаров в городе. Всего их будет 88, хотя предлагалось предпринимателям 95.

19 октября разыграли площадки для торговли новогодними деревьями в Октябрьском и Железнодорожном районах, 26 октября - в Первомайском и Ленинском. Для каждого елочного базара предоставят площадь в 50 кв. м.

«По итогам проведения аукционов администрация города в течение 10 дней обязана заключить с победителями договора на размещение елочных базаров. В бюджет города Пензы поступят денежные средства в размере около 1 млн рублей», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Начальная цена за право размещения одного елочного базара составляла 6 592 рубля, сумма задатка для участия в аукционе - 3 296 рублей, шаг - 329 рублей 60 копеек.

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Гость|30.10.2018 09:42|

С нищих хоть шерсти клок.

Гость|30.10.2018 09:45|

Ну наконец-то с бюджетом вопрос решен

Имя: Гость
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