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Экономика | Банк «Агророс» улучшил показатели по итогам 9 месяцев 2018 года

30.10.2018|17:07
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За 9 месяцев 2018 года АО «Банк «Агророс» улучшил показатели по данным banki.ru. Так, размер активов составил 6,2 млрд рублей, что позволило подняться на 28 позиций и занять 248-е место среди банков Российской Федерации.

По рентабельности капитала «Агророс» уверенно занимает первое место среди саратовских банков. Его капитал за три квартала увеличился до 1,14 млрд рублей - 254-е место в рейтинге.

По размеру средств юридических лиц, размещенных в «Агроросе» (более 1,6 млрд рублей), банк поднялся на 6 позиций и занял 223-е место. Также возрос объем вкладов физических лиц, он составил почти 3,3 млрд рублей. По этому показателю финансовая организация занимает 182-е место (+21 позиция).

Кредитный портфель банка «Агророс» увеличился на 8,9%, достигнув более 1,9 млрд рублей - 265-е место (+26 позиций) среди всех российских банков.

Банк «Агророс» активно расширяет сетку присутствия и до конца года планирует открытие двух новых точек - в Санкт-Петербурге и Ульяновске.

Подробнее с услугами банка «Агророс» можно ознакомиться по телефону 8 800-222-44-19.

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