26.10.2018 | 17:29

Вопросы экономического взаимодействия в сельском хозяйстве губернатор Пензенской области обсудил в ходе рабочей встречи с государственным министром торговли и промышленности Республики Сингапур Ко По Куном.

Иван Белозерцев отметил, что стороны объединяют дружеские и деловые связи. А на территории Пензенского региона реализуется совместный крупный инвестиционный проект в сфере молочного животноводства и растениеводства.

«Сегодня поголовье мегаферм в Наровчатском, Нижнеломовском и Кузнецком районе составляет 19 тысяч голов крупного рогатого скота. Надои - одни из самых высоких в Российской Федерации, не отстает от показателей и урожай на зерновых и зернобобовых», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Сингапурский государственный министр отметил, что очень много слышал об инвестициях в Пензенский регион, а в рамках этой поездки смог лично убедиться в результатах этой деятельности.

«От имени правительства Республики Сингапур я хотел бы поблагодарить вас, уважаемый господин губернатор, и всю вашу команду за неоценимую поддержку и помощь, которую вы оказываете инвестициям с момента вхождения компании в регион», - отметил старший государственный министр торговли и промышленности Республики Сингапур Ко По Кун.

Он выразил надежду, что взаимовыгодное сотрудничество Сингапура и Пензенской области будет продолжено.