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Экономика | В Пензе обсудили возможность сингапурских инвестиций в регион

26.10.2018|17:29
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Вопросы экономического взаимодействия в сельском хозяйстве губернатор Пензенской области обсудил в ходе рабочей встречи с государственным министром торговли и промышленности Республики Сингапур Ко По Куном.

Иван Белозерцев отметил, что стороны объединяют дружеские и деловые связи. А на территории Пензенского региона реализуется совместный крупный инвестиционный проект в сфере молочного животноводства и растениеводства.

«Сегодня поголовье мегаферм в Наровчатском, Нижнеломовском и Кузнецком районе составляет 19 тысяч голов крупного рогатого скота. Надои - одни из самых высоких в Российской Федерации, не отстает от показателей и урожай на зерновых и зернобобовых», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Сингапурский государственный министр отметил, что очень много слышал об инвестициях в Пензенский регион, а в рамках этой поездки смог лично убедиться в результатах этой деятельности.

«От имени правительства Республики Сингапур я хотел бы поблагодарить вас, уважаемый господин губернатор, и всю вашу команду за неоценимую поддержку и помощь, которую вы оказываете инвестициям с момента вхождения компании в регион», - отметил старший государственный министр торговли и промышленности Республики Сингапур Ко По Кун.

Он выразил надежду, что взаимовыгодное сотрудничество Сингапура и Пензенской области будет продолжено.

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Гость|26.10.2018 18:37|

Какой ужас что он творит какой Сингапур всю Пензу засрал

Гость|26.10.2018 18:40|

Не хочет ли Сингапур взять в долгосрочную аренду Пензенскую область? Хоть пожили бы по человечески.

Гость|26.10.2018 18:41|

Ответный визит (служебный туризм) будет?

Гость|26.10.2018 19:42|

Какие надои? Надои чего? Кого доят?

Имя: Гость
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