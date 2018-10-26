26.10.2018 | 11:04

К осени 2018 года в Пензе закрылось 1 784 малых предприятия. Об этом сообщила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк в пятницу, 26 октября, на сессии городской думы.

За весь прошлый год их закрылось 2 385.

Ольга Жовтяк перечислила основные причины, по которым предприниматели отказываются от ведения бизнеса. «Это реорганизация; изменение места осуществления деятельности; достижение цели, для которой создавалось предприятие; а также неэффективность из-за неумения создать свой бизнес», - пояснила она.

Начальник управления доложила и о работе, которая проводится для вывода из тени самозанятых граждан.

«Много субъектов находится в тени. Блок репетиторства, парикмахерские - это, например, максимально затененные виды деятельности», - отметила Ольга Жовтяк. Она уточнила, что ее ведомством проводятся различные семинары, на которых самозанятым гражданам, чтобы вывести их из тени, рассказывают, какие налоговые льготы действуют в Пензе.

По словам Ольги Жовтяк, о продуктивности этой работы свидетельствует тот факт, что количество вновь созданных малых предприятий превышает количество ликвидированных.