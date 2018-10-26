26.10.2018 | 10:43

26 октября Банк «Кузнецкий» празднует 28-й день рождения. За время работы банк зарекомендовал себя как надежный, стабильный и успешный участник финансовой системы России.

На обслуживании у банка находятся крупнейшие предприятия, компании малого и среднего бизнеса, физические лица Пензенской и Самарской областей, а также Республики Чувашия.

На сегодняшний день в финансовой организации работает свыше 400 человек. Услугами пользуются около 8 тысяч юридических и более 60 тысяч физических лиц. Филиальная сеть включает 29 офисов, расположенных в Пензе, районах области, Самаре и Чебоксарах.

Банк постоянно расширяет свою офисную сеть. Так, только с начала 2018 года было открыто три офиса - в Никольске, Бессоновке и Заречном, три офиса переехали в новые помещения, предоставляя клиентам более комфортные условия обслуживания.

Банк «Кузнецкий» традиционно уделяет большое внимание развитию автоматизированных банковских систем. IT-специалисты банка ежегодно создают и внедряют новые решения, призванные усовершенствовать оперативность и надежность бизнес-процессов и повысить качество обслуживания клиентов в системах дистанционного банковского обслуживания.

В течение многих лет банк не только вносит свой вклад в развитие экономики Пензенского региона, но и поддерживает общество за счет реализации благотворительных и спонсорских программ, проектов в области культуры и искусства, спорта, образования и социального обеспечения.

Банк «Кузнецкий» поблагодарил своих клиентов, партнеров, акционеров за многолетнее сотрудничество и пожелал всем дальнейшего развития и финансового благополучия.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в публичное акционерное общество «Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО «Банк «Кузнецкий». Лицензия Банка России № 609 от 17.09.2015.