19.10.2018 | 09:51

В Пензе к рассмотрению готовят проект городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 года. В четверг, 18 октября, документ обсудили на совещании в мэрии.

По словам начальника финансового управления Ольги Завьялкиной, в бюджет на следующий год планируется включить затраты на строительство нового корпуса детского сада на улице Макаренко, 20; благоустройство и озеленение городских территорий; уличное освещение; содержание дорог, мостов и путепроводов, парков и скверов, электрического транспорта; обеспечение льготного или бесплатного проезда отдельным категориям граждан.

Глава администрации города Виктор Кувайцев предложил также внести в проект бюджета затраты на строительство детского сада на 400 мест в микрорайоне ГПЗ, моста на улице Батайской. Работы планируется провести на условиях софинансирования с областным бюджетом.

Также в ближайшее время в городе намерены построить дом на 150 квартир для маневренного жилого фонда.

«Выслушав отчет Ольги Завьялкиной и дополнительные уточнения руководителей всех отраслей по желаемому финансированию объектов, Виктор Кувайцев нацелил коллег на плотную работу в части формирования бюджета», - сообщили в пресс-службе мэрии.