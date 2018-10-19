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Экономика | В Пензе подготовили проект бюджета на 2019 год

19.10.2018|09:51
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В Пензе к рассмотрению готовят проект городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 года. В четверг, 18 октября, документ обсудили на совещании в мэрии.

По словам начальника финансового управления Ольги Завьялкиной, в бюджет на следующий год планируется включить затраты на строительство нового корпуса детского сада на улице Макаренко, 20; благоустройство и озеленение городских территорий; уличное освещение; содержание дорог, мостов и путепроводов, парков и скверов, электрического транспорта; обеспечение льготного или бесплатного проезда отдельным категориям граждан.

Глава администрации города Виктор Кувайцев предложил также внести в проект бюджета затраты на строительство детского сада на 400 мест в микрорайоне ГПЗ, моста на улице Батайской. Работы планируется провести на условиях софинансирования с областным бюджетом.

Также в ближайшее время в городе намерены построить дом на 150 квартир для маневренного жилого фонда.

«Выслушав отчет Ольги Завьялкиной и дополнительные уточнения руководителей всех отраслей по желаемому финансированию объектов, Виктор Кувайцев нацелил коллег на плотную работу в части формирования бюджета», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник — Фото пресс-службы администрации г. Пензы
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Гость|19.10.2018 10:24|

На ГПЗ помимо садика нужно срочно новую школу строить. Микрорайон растет как грибы после дождя, а единственная 77 школа не резиновая. Который год подряд набирает сразу по 8 параллельных классов. Даже в Китае такого количества учеников на 1 кв. м. площади в помещении нет

Гость|19.10.2018 10:26|

Когда построят новый мост возле Спутника на месте понтонного моста? Центр города сразу бы разгрузился от количества авто с правобережья Суры

Гость|19.10.2018 10:28|

А на повышение зарплат чиновникам и депутатам сколько денег в бюджет заложили?

Гость|19.10.2018 10:30|

Гость писал(a):

Когда построят новый мост возле Спутника
А какое дело Пензе до жителей Заречного?

Это Вам в областной бюджет, а никак не в городской.

Гость|19.10.2018 10:33|

вода вода одна вода

Гость|19.10.2018 10:33|

Непотопляемая Оля все заложила! Никого не обидели?

Гость|19.10.2018 10:52|

Гость писал(a):

Когда построят новый мост возле Спутника на месте понтонного моста? Центр города сразу бы разгрузился от количества авто с правобережья Суры
Там нужен мост длиной 3700 м. сразу с выходом на дорогу у кордона Студёный (сразу и через Суру,протоку Барковка,Старую Суру)а просто строить мост на тот берег не будут ,так как там нет и не будет физической возможности хоть как то расширить дорогу через Барковку (ну некуда вообще).А возможно что и этого проекта не будет если по федеральным планам осуществят другой проект,это строительство объездной дороги с М-5 через Ленидовку через плотину Сурского гидроузла с выходом на Р-158.Не рентабельно.

Гость|19.10.2018 11:13|

Гость писал(a):

Не рентабельно.
А стоять в вечных пробках на Антонова и Измайлова, чтобы добраться в центр и обратно - это нормально? Давайте тогда перекопаеем все дороги в Заречный, чтобы не выходили люди из-за забора с колючей проволокой. Тогда и пробок поубавится

Гость|19.10.2018 11:15|

Гость писал(a):

строить мост на тот берег не будут
Тогда запретите строительство новых домов на правом берегу, чтобы люди в город пешком не ходили

Имя: Гость
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