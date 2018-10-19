19.10.2018 | 17:35

Продукция пензенских предприятий выставлена на стенде сельскохозяйственной выставки в Ташкенте.

Экспозиция стала одним из мероприятий, входящих в программу форума межрегионального сотрудничества регионов России и Узбекистана, который проходит с 18 по 20 октября. Всего в выставке принимают участие более 150 предприятий из 16 регионов России.

Председатель правительства области Николай Симонов отметил, что участие в подобных мероприятиях стимулирует развитие экспорта пензенских товаров.

«У нас качественная и конкурентоспособная продукция, гости выставки могут по достоинству это оценить. Наша задача - найти новых партнеров», - уточнил он.

В четверг, 18 октября, стенд региона посетили высокие гости. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров попробовал пензенское мороженое, а министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев высоко оценил успехи региона в сельском хозяйстве.

«На выставке представители предприятий-участников провели ряд переговоров с заинтересованными торговыми компаниями Узбекистана», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.