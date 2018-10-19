Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|19 окт 2018|18:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+4oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  75.32  |  $  65.81
 

Экономика | Пензенская продукция получила высокую оценку на выставке в Ташкенте

19.10.2018|17:35
Печать

Продукция пензенских предприятий выставлена на стенде сельскохозяйственной выставки в Ташкенте.

Экспозиция стала одним из мероприятий, входящих в программу форума межрегионального сотрудничества регионов России и Узбекистана, который проходит с 18 по 20 октября. Всего в выставке принимают участие более 150 предприятий из 16 регионов России.

Председатель правительства области Николай Симонов отметил, что участие в подобных мероприятиях стимулирует развитие экспорта пензенских товаров.

«У нас качественная и конкурентоспособная продукция, гости выставки могут по достоинству это оценить. Наша задача - найти новых партнеров», - уточнил он.

В четверг, 18 октября, стенд региона посетили высокие гости. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров попробовал пензенское мороженое, а министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев высоко оценил успехи региона в сельском хозяйстве.

«На выставке представители предприятий-участников провели ряд переговоров с заинтересованными торговыми компаниями Узбекистана», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Источник — фото: Pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|19.10.2018 18:12|

Что конкретно заинтересовало узбеков, а не мороженое заинтересовавшее Мантурова?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 