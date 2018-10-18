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Экономика | Россельхозбанк снизил ставки по кредитам для частных лиц

18.10.2018|16:12
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С 11 октября 2018 года Россельхозбанк снизил процентные ставки по кредитам для частных лиц. Заметнее всего (в среднем -1,5%) уменьшилась ставка по потребительскому кредиту без обеспечения.

Банк также снизил ставку по продукту «Кредит пенсионный плюс». Пенсионеры могут получить заем на неотложные нужды без подтверждения целевого использования средств.

Для участников зарплатных проектов и надежных клиентов банк предлагает специальные условия кредитования.

С подробной информацией об условиях выдачи кредитов АО «Россельхозбанк» можно ознакомиться на сайте rshb.ru.

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