Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|18 окт 2018|15:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+7oC
+17oC
Завтра | Ясно |
  75.57  |  $  65.72
 

Экономика | «Дамате» за 9 месяцев перечислила 372 млн в бюджет Пензенской области

18.10.2018|14:17
Печать

За первые девять месяцев 2018 года ГК «Дамате», чьи производственные мощности находятся на территории Пензенской области, перечислила в региональный бюджет 372 млн рублей.

Совокупные же отчисления предприятий «Дамате» в виде налогов и сборов в бюджеты всех уровней и социальные фонды (Пенсионный фонд, фонды социального и обязательного медицинского страхования) составили более 731 млн рублей.

Таким образом, «Дамате» - один из самых крупных налогоплательщиков Пензенской области, имеющий серьезное значение для ее экономики. Важным результатом деятельности компании является развитие сельских территорий.

«Группа компаний «Дамате» - яркий положительный пример эффективного взаимодействия бизнеса и государства. Мы не только строим новые конкурентоспособные предприятия, производим качественную продукцию, создаем рабочие места с достойной заработной платой, но и обеспечиваем стабильные налоговые поступления в бюджет, то есть фактически формируем устойчивую платформу для дальнейшего развития региона», - прокомментировал генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

В Пензенской области располагаются принадлежащие компании крупнейший российский комплекс по производству индейки (инкубатор, площадки подращивания и откорма, комбикормовый завод, элеватор, птицеперерабатывающий завод) и завод по производству молочной продукции.

ГК «Дамате» присутствует в Нижнеломовском, Колышлейском, Вадинском, Мокшанском, Спасском районах и Пензе, там трудятся свыше 4 000 жителей области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 