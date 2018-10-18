18.10.2018 | 14:17

За первые девять месяцев 2018 года ГК «Дамате», чьи производственные мощности находятся на территории Пензенской области, перечислила в региональный бюджет 372 млн рублей.

Совокупные же отчисления предприятий «Дамате» в виде налогов и сборов в бюджеты всех уровней и социальные фонды (Пенсионный фонд, фонды социального и обязательного медицинского страхования) составили более 731 млн рублей.

Таким образом, «Дамате» - один из самых крупных налогоплательщиков Пензенской области, имеющий серьезное значение для ее экономики. Важным результатом деятельности компании является развитие сельских территорий.

«Группа компаний «Дамате» - яркий положительный пример эффективного взаимодействия бизнеса и государства. Мы не только строим новые конкурентоспособные предприятия, производим качественную продукцию, создаем рабочие места с достойной заработной платой, но и обеспечиваем стабильные налоговые поступления в бюджет, то есть фактически формируем устойчивую платформу для дальнейшего развития региона», - прокомментировал генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

В Пензенской области располагаются принадлежащие компании крупнейший российский комплекс по производству индейки (инкубатор, площадки подращивания и откорма, комбикормовый завод, элеватор, птицеперерабатывающий завод) и завод по производству молочной продукции.

ГК «Дамате» присутствует в Нижнеломовском, Колышлейском, Вадинском, Мокшанском, Спасском районах и Пензе, там трудятся свыше 4 000 жителей области.