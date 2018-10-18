18.10.2018 | 11:20

Банк «Кузнецкий» обнародовал динамику основных статей отчета о финансовых результатах за 9 месяцев 2018 года относительно аналогичного периода 2017-го. За указанный период чистая процентная маржа увеличилась на 2%, чистые комиссионные доходы выросли на 6%, чистый валовый доход увеличился на 12%.

По состоянию на 1 октября доходы ПАО Банк «Кузнецкий» составили 630 млн рублей, чистый процентный доход - 215,6 млн рублей, чистый комиссионный доход - 158 млн, балансовая прибыль до налогообложения - 31,3 млн.

Активы банка на начало октября достигли 5,5 млрд рублей (это на 4% больше, чем в аналогичную дату прошлого года), собственный капитал банка - 731,5 млн.

С начала года банк предоставил предприятиям и физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму 3,7 млрд рублей. Кредитный портфель банка увеличился на 19% и составил 4 млрд.

Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 октября составил 3,1 млрд (рост к аналогичной дате прошлого года - 18%), физических лиц - 883,8 млн (рост 25%).

Объем привлеченных вкладов населения на 1 октября - более 2 млрд рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий - 1,9 млрд. 376 млн рублей привлечено от ЦБ России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса.

Значения нормативов на 1 октября 2018 года составляют:

- Н1.1 - 8,98% (минимальное значение, установленное Банком России, 4,5%);

- Н1.2 - 8,98% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%);

- Н1.0 - 13,64% (минимальное значение установленное Банком России, 8,0%);

- Н2 - 61,44% (минимальное значение, установленное Банком России, 15,0%);

- Н3 - 59,09% (минимальное значение, установленное Банком России, 50,0%);

- Н4 - 89,32% (максимальное значение, установленное Банком России, 120,0%).

Банк «Кузнецкий» обращает внимание читателей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в публичное акционерное общество «Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия Банка России № 609 от 17.09.2015.