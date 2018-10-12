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Экономика | Банк «Кузнецкий» выпустил приложение «Kuzbank для бизнеса» в App Store

12.10.2018|11:47
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Банк «Кузнецкий» выпустил мобильное приложение для корпоративных клиентов в App Store для устройств с iOS.

В функциональные возможности мобильного приложения «Kuzbank для бизнеса» входят просмотр выписки по счетам, отслеживание истории совершенных платежей и корреспонденции из банка, получение остатка по счету.

«Kuzbank для бизнеса» - это удобный способ управлять финансами организации в любое время суток. Для начала работы с мобильным приложением необходимо подключиться к услуге ДБО в любом отделении банка (заполнить заявление, получить учетную запись и пароль для входа в систему); скачать бесплатно и запустить приложение в iPhone, iPad или iPod touch; ввести логин и пароль и задать собственный ПИН-код.

Работать с мобильным приложением могут только зарегистрированные пользователи системы ДБО для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей банка «Кузнецкий». Ранее приложение для бизнеса было успешно запущено на операционной системе Android.

Более подробную информацию можно получить в любом офисе банка или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в публичное акционерное общество «Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия Банка России № 609 от 17.09.2015.

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