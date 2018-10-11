11.10.2018 | 14:31

За 9 месяцев текущего года в Пензе было создано 3 448 новых предприятий (как ИП, так и юридических лиц). Об этом говорилось на заседании комиссии городской думы в четверг, 11 октября.

Как доложила начальник управления содействия развитию малого и среднего бизнеса Ольга Жовтяк, в 2017-м в областном центре появилось 4 301 предприятие. По этому показателю Пенза в 1,7 раза опередила Казань, признанного лидера в ПФО. В столице Татарстана в прошлом году было зарегистрировано 2,5 тысячи субъектов предпринимательства.

В 2017 году прекратили свою деятельность 2 385 предприятий, с января по сентябрь 2018-го - 1 784. Таким образом, в прошлом году прирост составил 1 916 единиц, в текущем - 1 664.

Ольга Жовтяк отметила, что всего в Пензе насчитывается 25 000 субъектов бизнеса и 99,6% - это малые предприятия, прежде всего микробизнес.

40% предприятий заняты торговлей, в них трудятся более трети всех работников малого и среднего бизнеса. На втором месте (20%) - операции с недвижимостью и предоставление услуг, на третьем (10%) - обрабатывающее производство.

На 10 тысяч населения в Пензе приходится 499,4 субъекта бизнеса. Для сравнения: в Казани этот показатель - 640, в Нижнем Новгороде - 602,3, в Саранске - 428, в Саратове - 425,7.

Глава города Николай Тактаров поинтересовался причинами, по которым ликвидируются малые предприятия.

«На личных опросах и по информации налоговой инспекции, причины в первую очередь - перерегистрация предприятия в другом регионе, иногда речь идет об ухудшении финансовой ситуации, есть и случаи банкротства», - пояснила Ольга Жовтяк.