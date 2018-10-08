08.10.2018 | 09:07

На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Сердобск» вскоре появится первый резидент. В пятницу, 5 октября, в правительстве Пензенской области прошло заседание комиссии по рассмотрению заявок от потенциальных инвесторов.

Участники комиссии во главе с председателем правительства Николаем Симоновым одобрили заявку компании, которая планирует реализовать проект по выращиванию шампиньонов.

В ближайшее время между правительством и инвестором будет подписано соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития и присвоении статуса резидента ТОСЭР «Сердобск».

«Объем инвестиций составит 1 млрд 450 млн рублей. Проект позволит создать не менее 160 рабочих мест с заработной платой более 30 тысяч рублей. Планируемый объем производства – 5 тысяч тонн свежих охлажденных шампиньонов в год», - сообщили в областном министерстве экономики.

Компания уже вложила в проект более 1 млрд рублей. На эти средства частично возведены стены и залит фундамент основного цеха, монтируются металлоконструкции в ангаре для временного хранения автотранспорта и в цеху по выращиванию шампиньонов, возводится цех по приготовлению компоста.

«Работа данного предприятия в Сердобске позволит снизить зависимость экономики и бюджета города от градообразующего предприятия - Сердобского машиностроительного завода», - подчеркнул Николай Симонов.

Резидент ТОСЭР получит существенные льготы (сниженные ставки по налогам на прибыль и имущество, уменьшенные тарифы страховых взносов).

«На муниципальном уровне действуют преференции по обнулению ставки земельного налога», отметили в минэкономики.

Статус ТОСЭР был присвоен Сердобску в марте 2018 года. Помимо выращивания грибов, здесь планируется построить завод по глубокой переработке пшеницы, расширить швейное производство. Также предполагается провести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию линейки осевых и радиальных вентиляторов для воздушного охлаждения силового и вспомогательного оборудования, устанавливаемого в тепловозах, и организовать выпуск полуфабрикатов из яблок и овощей.