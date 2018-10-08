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Экономика | В Пензе одобрили заявку первого резидента ТОСЭР «Сердобск»

08.10.2018|09:07
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На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Сердобск» вскоре появится первый резидент. В пятницу, 5 октября, в правительстве Пензенской области прошло заседание комиссии по рассмотрению заявок от потенциальных инвесторов.

Участники комиссии во главе с председателем правительства Николаем Симоновым одобрили заявку компании, которая планирует реализовать проект по выращиванию шампиньонов.

В ближайшее время между правительством и инвестором будет подписано соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития и присвоении статуса резидента ТОСЭР «Сердобск».

«Объем инвестиций составит 1 млрд 450 млн рублей. Проект позволит создать не менее 160 рабочих мест с заработной платой более 30 тысяч рублей. Планируемый объем производства – 5 тысяч тонн свежих охлажденных шампиньонов в год», - сообщили в областном министерстве экономики.

Компания уже вложила в проект более 1 млрд рублей. На эти средства частично возведены стены и залит фундамент основного цеха, монтируются металлоконструкции в ангаре для временного хранения автотранспорта и в цеху по выращиванию шампиньонов, возводится цех по приготовлению компоста.

«Работа данного предприятия в Сердобске позволит снизить зависимость экономики и бюджета города от градообразующего предприятия - Сердобского машиностроительного завода», - подчеркнул Николай Симонов.

Резидент ТОСЭР получит существенные льготы (сниженные ставки по налогам на прибыль и имущество, уменьшенные тарифы страховых взносов).

«На муниципальном уровне действуют преференции по обнулению ставки земельного налога», отметили в минэкономики.

Статус ТОСЭР был присвоен Сердобску в марте 2018 года. Помимо выращивания грибов, здесь планируется построить завод по глубокой переработке пшеницы, расширить швейное производство. Также предполагается провести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию линейки осевых и радиальных вентиляторов для воздушного охлаждения силового и вспомогательного оборудования, устанавливаемого в тепловозах, и организовать выпуск полуфабрикатов из яблок и овощей.

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Гость|08.10.2018 09:19|

А где будут брать компост для выращивания грибов?

Гость|08.10.2018 09:20|

penzainform.ru писал(a):

Проект позволит создать не менее 160 рабочих мест с заработной платой более 30 тысяч рублей.

Каторга это, а не работа.

Гость|08.10.2018 09:21|

Впечатляет резидент

Гость|08.10.2018 09:26|

Резидент - иностранец действующий на территории другого государства. Деятельность его может быть всякой от подрывной до коммерческой, но неизменно одно, он действует только в своих интересах.

Гость|08.10.2018 10:03|

Вперёд, Спартак!

Гость|08.10.2018 10:06|

новая территория воровства из провинции

Гость|08.10.2018 10:48|

penzainform.ru писал(a):

Резидент ТОСЭР получит существенные льготы (сниженные ставки по налогам на прибыль и на имущество, уменьшенные тарифы страховых взносов).
Сами подтверждают, что бизнесом в нашей стране заниматься не возможно, при существующих законах. Бизнес только для избранных...

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