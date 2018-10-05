05.10.2018 | 09:20

ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком»), входящий в ГК «Дамате», расширил линейку детского питания под брендом «Мамалыш»: теперь предприятие выпускает кефир и молоко для детей с восьми месяцев.

Таким образом «Молком» завершил формирование базовой линейки «Мамалыш». Теперь в ней представлены все основные продукты для детского питания: молоко, кефир, пять видов творога, четыре вида бифилайфа. Компания уже начала отгрузки новых продуктов в торговые сети.

Оба новых продукта - и кефир, и молоко - имеют жирность 3,2%. Они готовятся исключительно из отборного молока, каждая партия которого перед приемкой проходит многоступенчатый лабораторный контроль, самый строгий среди предприятий региона.

Кефир для малышей приготовлен на настоящих кефирных грибках и разлит в порционные упаковки по 210 г. Молоко разливается в упаковки из шестислойного картона объемом 200 мл с трубочкой. Такую тару родителям удобно брать с собой.

«Молком» уделяет особое внимание вопросам безопасности детского питания. Продукция под брендом «Мамалыш» производится в цехе, модернизация которого завершилась в конце 2017 года. На сегодняшний день это самый современный цех для производства детского питания в Пензенской области. Он был введен в эксплуатацию при реализации второго этапа реконструкции предприятия, инвестиции в который составят порядка одного миллиарда рублей.

Продукция для детей производится на современном оборудовании, что позволяет сделать участие людей в процессе минимальным, снижает влияние человеческого фактора и повышает безопасность продукции.

Оба продукта разработаны в соответствии с принятой на заводе концепцией «Чистая этикетка», подразумевающей простой и понятный состав. В их производстве не используются консерванты, а приемлемый срок годности достигается за счет производства в асептических условиях.