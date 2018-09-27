27.09.2018 | 13:29

Молочный комбинат «Пензенский» («Молком», входит в ГК «Дамате») будет поставлять продукцию в торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток» под маркой «Зеленая линия». Первые партии уже отправлены в магазины Москвы и Санкт-Петербурга.

Пензенский производитель станет поставлять греческие и питьевые йогурты, мягкий и детский творог, сливки, сметану, масло, кефир, ряженку и простоквашу.

Собственная торговая марка «Зеленая линия» - это совместный проект сети «ВкуссВилл» и компании Х5 (управляет «Пятерочкой» и «Перекрестком». – Прим. ред.). В ее ассортимент входят 75 наименований продукции с коротким и ультракоротким сроком годности.

Размещением заказов у производителей и обеспечением логистики занимается платформа «Тилси», созданная основателем «ВкусВилл» Андреем Кривенко и его партнерами.

СТМ «Зеленая линия» рассчитана на покупателей, ведущих здоровый образ жизни и следящих за своим рационом. Именно поэтому в ее ассортимент решено включить продукцию пензенского предприятия.

«Продукция «Молком» производится в соответствии с концепцией «Чистая этикетка», которая подразумевает простой и понятный состав, отсутствие вредных добавок, традиционную рецептуру и бережную обработку продукции с сохранением полезных свойств молока. Именно это стало одним из решающих факторов для участия нашей компании в новом проекте», - пояснил генеральный директор ОАО «Молком» Валерий Колесник.

«Благодаря совместному проекту с «Перекрестком» и «Пятерочкой» возможность покупать продукты с чистым и честным составом появится у более широкого круга покупателей. В проекте участвуют производители, в качестве продукции которых мы уверены», - прокомментировала управляющая по внешним и внутренним коммуникациям проектов «Избенка» и «ВкусВилл» Марина Пурим.