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Экономика | Израильтяне собираются выращивать в Пензенской области лососей

26.09.2018|14:48
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В среду, 26 сентября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с представителем израильской компании, планирующей выращивать в Сурском крае красную рыбу.

Стоимость проекта составляет 4,5 млрд рублей. Предполагается строительство комплекса по выращиванию атлантического лосося. В производстве будут использоваться установки замкнутого водоснабжения. Кроме того, предусмотрено возведение завода по выпуску рыбного корма.

«Мы анализировали спрос и предложение рыбы в торговых сетях, интерес к этому продукту в последние годы значительно вырос, люди переходят на здоровое питание», - констатировал губернатор.

В качестве площадки для разведения лосося предложен индустриальный парк «Отвель» в Бессоновском районе, близ села Кижеватово. Он расположен рядом с трассой М5 «Урал» и имеет все инженерные коммуникации, в том числе очистные сооружения. Еще одна выгода состоит в том, что резиденты индустриальных парков получают налоговые преференции.

В свою очередь вице-президент компании-инвестора заявил, что заинтересован в долгосрочных перспективах сотрудничества.

«Предполагается, что при реализации экопроекта будет создано 570 новых рабочих мест», - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|26.09.2018 15:10|

ну вот хоть чтото

Гость|26.09.2018 15:11|

Спрос вырос? Не смешите. При стоимости около 1000 руб./кг, позволить себе красную рыбку могут только состоятельные люди.

Гость|26.09.2018 15:11|

а чаво там про крупный минтай где в Пензенской области его реализуют

Гость|26.09.2018 15:11|

Пусть у себя выращивают! Свои рыбоводы есть.

Гость|26.09.2018 15:13|

А кролики?!? А олени как же?!? А кленовый сироп?!? ;(((

Гость|26.09.2018 15:13|

ну почему

если отказаться от полторашки пива за 150 рублей

можно приобрести два нарезанных кусочка кеты практически

если пробовать вкус пива то выбор остаеться за кетой

Гость|26.09.2018 15:15|

Мы им С300 они нам лососей.

Гость|26.09.2018 15:15|

На фиг они нужны,особенно после Ил-20...

Гость|26.09.2018 15:15|

А ИЛ-20 простим (15 чел ), главное деньги

Гость|26.09.2018 15:16|

По мотивам австрийских сказок.

Гость|26.09.2018 15:17|

рыбу в том числе семгу горбушу килограммов по пять каждую если захотеть возможно выращивать в каждом отапливаемом нежилом помещении в пластиковом бассейне

Гость|26.09.2018 15:17|

А грибы когда, обещанные в Сердобске?

Гость|26.09.2018 15:19|

Губер стал любезничать с евреями,это знаково.

Гость|26.09.2018 15:19|

а я у них собираюсь выращивать маленьких еврейчиков

Гость|26.09.2018 15:20|

Гость писал(a):

А ИЛ-20 простим (15 чел ), главное деньги
а чо, турции простили пилота, и этим простим

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Имя: Гость
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