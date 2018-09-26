26.09.2018 | 14:48

В среду, 26 сентября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с представителем израильской компании, планирующей выращивать в Сурском крае красную рыбу.

Стоимость проекта составляет 4,5 млрд рублей. Предполагается строительство комплекса по выращиванию атлантического лосося. В производстве будут использоваться установки замкнутого водоснабжения. Кроме того, предусмотрено возведение завода по выпуску рыбного корма.

«Мы анализировали спрос и предложение рыбы в торговых сетях, интерес к этому продукту в последние годы значительно вырос, люди переходят на здоровое питание», - констатировал губернатор.

В качестве площадки для разведения лосося предложен индустриальный парк «Отвель» в Бессоновском районе, близ села Кижеватово. Он расположен рядом с трассой М5 «Урал» и имеет все инженерные коммуникации, в том числе очистные сооружения. Еще одна выгода состоит в том, что резиденты индустриальных парков получают налоговые преференции.

В свою очередь вице-президент компании-инвестора заявил, что заинтересован в долгосрочных перспективах сотрудничества.

«Предполагается, что при реализации экопроекта будет создано 570 новых рабочих мест», - сообщает пресс-служба регионального правительства.