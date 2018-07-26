26.07.2018 | 16:52

Хотя пока рано говорить о том, каким окажется урожай 2018 года, на заседании в правительстве Пензенской области уже озвучили первые предварительные цифры. Комбайны вышли в поля 25 июля, а массовая уборка зерновых началась только 26-го.

«Мы прогнозируем, что валовой сбор зерна у нас составит порядка двух миллионов тонн. Для нас это будет хороший показатель. Будем рассчитывать, что он будет и выше: прошли дожди, и ситуация по яровым культурам несколько улучшилась. По масличным культурам мы планируем собрать 350 тысяч тонн, по сахарной свекле - два миллиона тонн», - доложил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

По его словам, техника и горючее в регионе есть. Из-за того, что весной в стране подорожали бензин и дизельное топливо, сельхозпроизводители получат деньги дополнительно.

«На федеральном уровне было принято решение о выделении субъектам РФ неких субсидий. Я так понимаю, что решение о 73 миллионах уже принято. Скажите, пожалуйста, каждый ли сельхозпроизводитель получит какую-то долю дотаций или у вас есть другой механизм ее доведения?» - поинтересовался председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

«Производители получат их пропорционально посевам сельскохозяйственных культур», - ответил Андрей Бурлаков.

Также на заседании шла речь об увеличении площадей, которые орошаются искусственно. В 2018-м их должно стать больше: в оборот введено много земли, которая прежде не обрабатывалась. В некоторых районах теперь вообще не осталось заброшенных полей - все ухожены и засеяны.