Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|26 июл 2018|19:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+27oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+20oC
+30oC
Завтра | Облачно |
  73.82  |  $  62.95

Экономика | В Пензенской области стартовала уборка урожая 2018 года

26.07.2018|16:52
Печать

Хотя пока рано говорить о том, каким окажется урожай 2018 года, на заседании в правительстве Пензенской области уже озвучили первые предварительные цифры. Комбайны вышли в поля 25 июля, а массовая уборка зерновых началась только 26-го.

«Мы прогнозируем, что валовой сбор зерна у нас составит порядка двух миллионов тонн. Для нас это будет хороший показатель. Будем рассчитывать, что он будет и выше: прошли дожди, и ситуация по яровым культурам несколько улучшилась. По масличным культурам мы планируем собрать 350 тысяч тонн, по сахарной свекле - два миллиона тонн», - доложил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

По его словам, техника и горючее в регионе есть. Из-за того, что весной в стране подорожали бензин и дизельное топливо, сельхозпроизводители получат деньги дополнительно.

«На федеральном уровне было принято решение о выделении субъектам РФ неких субсидий. Я так понимаю, что решение о 73 миллионах уже принято. Скажите, пожалуйста, каждый ли сельхозпроизводитель получит какую-то долю дотаций или у вас есть другой механизм ее доведения?» - поинтересовался председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

«Производители получат их пропорционально посевам сельскохозяйственных культур», - ответил Андрей Бурлаков.

Также на заседании шла речь об увеличении площадей, которые орошаются искусственно. В 2018-м их должно стать больше: в оборот введено много земли, которая прежде не обрабатывалась. В некоторых районах теперь вообще не осталось заброшенных полей - все ухожены и засеяны.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!